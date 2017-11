Odonto Móvel: 2,7 mil atendimentos em seis meses

A prioridade é atender crianças da Rede Municipal de Ensino –

Unidade móvel permanece para atender crianças do CEM “Profª Neyde Tonanni Marão” e Cemei “José Modesto Sobrinho”; previsão de conclusão do atendimento é de três meses.

Da Redação *

Em atendimento desde o início de maio deste ano, o Odonto Móvel implantado pela Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Saúde, vem aumentando o acesso da população à saúde bucal. De lá para cá, a unidade itinerante já percorreu diversos pontos da cidade e realizou mais de 2,7 mil procedimentos odontológicos, com foco em estudantes da rede municipal.

O programa já levou tratamento bucal gratuito para alunos do CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”, moradores da Vila Carvalho e agora atende as crianças de 0 a 5 anos do Cemei “José Modesto Sobrinho” e do ensino fundamental, de 6 a 10 anos, do CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, no Jardim das Palmeiras I.

Pouco mais de 210 crianças do “Profª Neyde Tonanni Marão” e outras 54 do “José Modesto” foram encaminhadas ao Odonto Móvel para tratamento odontológico preventivo ou curativo, seja para restaurações, limpezas, aplicações de selante, extrações de dente de leite ou mesmo orientações sobre a saúde da boca.

Para o coordenador do Programa de Saúde Bucal do município, Edson Gilmar Capel, a ideia pioneira de levar o profissional, o serviço e a estrutura para dentro da escola tem a principal finalidade de reduzir os índices de problemas bucais nesses estudantes. “Quando o atendimento é voltado às crianças, o profissional dentista demanda de mais cautela e tempo. Consciente dos medos e da ansiedade desse pequeno paciente, sabe que precisa descontruir alguns mitos e em alguns casos essas situações podem demorar uma ou duas consultas. É um processo. Para se ter uma ideia, enquanto diariamente atendemos oito adultos, o número de crianças cai para seis”.

A previsão é de que o micro-ônibus permaneça em atendimento no Cemei “José Modesto Sobrinho” no CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, pelos próximos três meses.

Férias escolares

No recesso escolar, a unidade móvel dará cobertura para as unidades de saúde ou em bairros ou pontos da cidade onde existem grande demanda de pessoas a ser atendida, como ocorreu no mês de julho deste ano. A equipe de dentistas do Odonto Móvel, em parceria com Tiro de Guerra 02-088, atendeu 100 adolescentes do Projeto Soldado Mirim. De acordo com avaliação dos profissionais, os Soldados Mirins foram submetidos a exames clínicos, fizeram restaurações, extrações, profilaxias e o tratamento gratuito necessário.

Novo Odonto Móvel

A unidade móvel possui aparelhos para procedimentos odontológicos, sala de esterilização com autoclave, rampa de acessibilidade para locomoção e tratamento de pessoas com necessidades especiais e geradores capazes de atender em locais onde não há eletricidade. Quatro profissionais atuam no local, sendo dois dentistas atendendo no período da manhã e dois à tarde. Para a aquisição do micro-ônibus de 9 metros de comprimento foram investidos aproximadamente R$ 540 mil. Ele é composto por dois consultórios climatizados e equipados com aparelhos de última geração adequados para qualquer tipo de prática odontológica.

O objetivo do serviço é reduzir o absenteísmo em relação aos agendamentos de crianças nas unidades de saúde, e encaminhadas pelas escolas, devido à dificuldade de serem acompanhadas para atendimento em horário comercial. Além disso, a estratégia vai ampliar a cobertura e apoio às atividades da estratégia de saúde da família e equipe de prevenção odontológica das unidades de saúde, inclusive funcionando no horário de atendimento do trabalhador, das 17h às 20h; e onde ainda não existe unidade de saúde, como Monte Verde.

Vila Carvalho

Na Vila Carvalho 64 consultas odontológicas foram realizadas no mês de outubro pelos dentistas responsáveis pelo atendimento do Odonto Móvel. Neste período 479 procedimentos foram contabilizados, como restaurações e limpezas, orientações; e encaminhamentos necessários ao CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) para a produção de próteses dentárias.

Horários

Os atendimentos da unidade são feitos nos horários de funcionamento das escolas e com base em levantamento epidemiológico, conforme as unidades de ensino que apresentarem maiores índices de problemas bucais e posteriormente percorrerá as demais unidades.