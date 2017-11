Produtor doa toneladas de tomates ao Banco de Alimentos

Entidades cadastradas junto à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que administra o Banco de Alimentos, já receberam o tomate doado pelo produtor Plínio Sanches

Gratidão e Solidariedade… Esses sentimentos levaram o produtor rural do município de Gastão Vidigal, Plínio Sanches Ferreira, a efetuar, pelo quarto ano consecutivo, a doação de toneladas de tomate ao Banco de Alimentos “Lázara Cândida do Carmo Leite de Carvalho”, órgão gerido pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico.

O agricultor prometeu que toda vez que a produção de sua lavoura fosse generosa, ele se comprometeria a reservar uma parte da colheita para distribuir gratuitamente à população em situação de risco social.

“E o senhor Plínio encontrou no Banco de Alimentos o caminho mais justo para fazer com que esta doação chegasse até às famílias mais pobres, uma vez que as entidades assistenciais de Votuporanga possuem seus cadastros no Banco e a distribuição é feita mais rapidamente, levando o alimento imediatamente para a mesa da família necessitada”, explica Flávio Piacenti Junior, secretário do Desenvolvimento Econômico. E a generosidade ainda não terminou, nesta sexta-feira (24), o agricultor estará entregando mais 120 caixas de tomate, elevando o volume doado para seis toneladas.

A diretora do Banco de Alimentos, Helen Bertolaia, informa que 45 entidades foram beneficiadas. “O senhor Plínio Sanches é conhecedor do trabalho do Banco de Alimentos. Toda vez que a safra produz mais do que as vendas, as caixas de tomates têm uma destinação certa: o Banco de Alimentos. Essa doação será de extrema importância para as entidades socioassistenciais cadastradas na Secretaria”, destaca.

O Banco de Alimentos “Lázara Cândida do Carmo Leite de Carvalho” recebe alimentos de qualidade das cooperativas de agricultura familiar, e também de órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para distribuição à população que vive em situação de vulnerabilidade social, por intermédio das entidades assistenciais.