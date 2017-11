Rotary 8 de Agosto premia os Melhores Estudantes de 2017

O evento que já se tornou tradição em Votuporanga é organizado pelo Rotary 8 há 16 anos. Neste ano a prova final aconteceu no último dia 12 no IFSP (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo), instituição que fica na Zona Norte da cidade.

Após uma minuciosa escolha entre os melhores estudantes da cidade o Rotary realizou a premiação na noite da última quarta-feira no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga.

Foram condecorados 10 estudantes que receberam do Rotary 8 cada um, uma medalha de Honra ao Mérito.

Entre os cinco estudantes que mais pontuaram, cada um ganhou uma bolsa de estudo integral para cursar os 3 anos do Ensino Médio. Entre os colégios que ofereceram as bolsas citamos: Colégio Unifev (2), Colégio Anglo (1) Colégio Passo a Passo (1) e Escola Dinâmica (1).

Os 10 primeiros classificados ganharam: bicicletas, relógios, canetas, assinaturas anuais do Diário de Votuporanga , entre outros valiosos prêmios cedidos pela Microlins, Nado Livre, Academia Life e Lets Tennys.

A governadora do Distrito 4480, Maria Cristina Noceti Lopes foi a convidada de honra da 16ª edição do concurso O melhor Estudante de Votuporanga.

Veja que foram os escolhidos:

1º LUGAR: – LEONARDO DE ARAÚJO CAIRES DE AGUIAR (pais: Ademir e Dulcimara) E.E. Profª Sarah Arnold Barbosa..

1º LUGAR:- MARCOS VINICIUS HILÁRIO BATISTA (pais: Mauro e Marlene) E.E. Profª Juraci Lima Lupo.

1º LUGAR:- CAROLINE MARANHO BATALHA (pais: Edvaldo e Marilda) E.E. PROFª Sarah Arnoldi Barbosa.

1º LUGAR:- WILLIAN JÚNIOR MUNIZ CIPRIANO (pais: Willian e Érica) E.E. Dr. José Manoel Lôbo.

2º LUGAR:- MARCELA YASMIN SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA (pais: Cícero e Ana Lúcia) E.E. Profº Cícero Barbosa Lima Júnior.

3º LUGAR:- DARRIÊ ROBERTO DA SILVA MELLIN (pais: Ademar e Neusa) E.E. Prof. Cícero Barbosa Lima Júnior.

4º LUGAR:- ANA LETÍCIA PEREIRA DOS SANTOS (pais: Marcos e Ana Paula) E.E. Prof. Cícero Barbosa Lima Júnior.

5º LUGAR:- LETÍCIA SIVIERI OKOTI (pais: Airton e Maria de Fátima) E.E. Profª Sara Arnoldi Barbosa

6º LUGAR;- JULIANA DA COSTA TOYOKAWA (Roberto e Márcia) E.E. Dr. José Manoel Lobo.

LEG: Carlinhos Marão presidente do Rotary 8 de Agosto com um dos melhores estudantes

LEG: O presidente da Unifev, Celso Luiz Alves, na entrega de Bolsas de Estudo do Colégio Unifev

2104 – O Plenário da Câmara ficou repleto de familiares dos estudantes

2102 – Muita alegria entre os premiados