Rua Santa Catarina é liberada para o trânsito

A Rua Santa Catarina, no trecho entre as ruas Amazonas e Pernambuco, já está liberada para tráfego de veículos e pedestres, seguindo o acordo feito entre Prefeitura e Associação Comercial de Votuporanga, pensando na movimentação naquele trecho do comércio neste final de ano.

Em janeiro, a via deve ser novamente interrompida para a etapa de recapeamento e conclusão total dos serviços.

No fim da tarde desta quarta-feira (22/11), a equipe da Prefeitura fez a limpeza da rua e do novo calçamento, possibilitando retorno do fluxo de pessoas no local de maneira segura e adequada.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, os trabalhos agora partem para os detalhes finais de paisagismo, instalação de bancos, lixeiras e floreiras e acabamento nas guias rebaixadas, no entanto, são ações que podem ser executadas com a via liberada.

O projeto de revitalização neste trecho da Rua Santa Catarina tem como objetivo proporcionar mais mobilidade e conforto aos pedestres, com calçadas mais largas – sendo 1 metro a mais do lado esquerdo e meio metro a mais do lado direto, estacionamento de veículos permitido apenas de um lado da via, seguindo a mesma estética adotada na Rua Amazonas. O trecho não terá plantio das palmeiras de saia (Washingtonia filifera) que estão na Amazonas já que a fiação aérea será mantida e poderia interferir no crescimento delas.

Sobre a revitalização

O projeto inicial que previa cobertura da rua no estilo boulevard foi inviabilizado na administração anterior, pelo elevado custo e por dificuldades operacionais de aterramento de rede primária de energia. Além disso, as diversas licitações abertas na época não tiveram empresas interessadas.

Dessa forma, as alterações para simplificação foram feitas em 2015 com o objetivo de viabilizá-lo. Agora, no início de 2017, as tratativas para colocar o projeto em prática tiveram continuidade e sucesso, com apoio da Associação Comercial de Votuporanga e com o interesse de uma nova empresa licitada.

Logo após a licitação, a empresa foi, então, contratada para executar a revitalização nos dois trechos: Rua Santa Catarina (entre Pernambuco e Amazonas) e Rua Amazonas (entre Ceará e Paraíba). Os trabalhos neste segundo trecho da Amazonas iniciarão em janeiro do ano que vem.

Ao todo, o investimento será de cerca de R$ 950 mil, com aproximadamente R$ 830 mil de recursos do Ministério do Turismo.