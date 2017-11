“Symphonic Rock” promete ferver a Concha na noite de hoje –

Final de semana terá concertos e shows no Centro de Convenções e na Concha Acústica, sempre a partir das 20h30

Neste final de semana, Votuporanga recebe mais uma série de atrações musicais gratuitas, que promete reunir um grande público, com apresentações de projetos municipais e artistas locais.

Após seis dias de concertos, audições e shows, a edição de 2017 da Semana da Música segue até este domingo (26/11), numa realização da Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

Nesta sexta-feira (24/11), o Grupo Gratziare se apresenta com um concerto para piano e cordas, a partir das 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com a participação dos músicos Alex Massuia, Bruna Lima, Evelyn Fiori, Fabiana Parreira, Gabriel Lopes, Jordânia Ozório, Kelly Soares, Maria Fernanda Brigati e Mariane Lagoin.

Já no sábado (25/11), o espetáculo musical “Symphonic Rock” toma conta da Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, também a partir das 20h30, sob o comando da Arkadhia Classic Rock Band. O show, que já está em sua terceira temporada, conta com a direção artística de Marcelo M. Silva e trará ao palco convidados especiais, como Gustavo Bombonato, Teresinha Bataglia e um grupo de violonistas coordenado por Lucas Barão.

Encerrando a programação da Semana, o domingo será marcado pela realização de uma apresentação especial da Corporação Musical Zequinha de Abreu, que traz ao público um repertório de sucessos do cantor e compositor Roberto Carlos, no domingo (26/11), às 20h30, no Centro de Convenções.