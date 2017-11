Seminário do Senac discute  turismo

O Senac Votuporanga realizou nesta quinta-feira (23/11), das 9 às 12 horas, um seminário sobre Planejamento e Gestão do Turismo. A abertura foi feita pelo gerente em exercício do Senac, Robert dos Anjos. Participaram os prefeitos de Santa Clara d’Oeste, Wair Zapelão, e de Indiaporã, Elaine Rocha, secretários municipais e gestores de turismo.

As palestras foram feitas por Vanilson Fickert, diretor técnico da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo; Célia Gomes, delegada regional de Turismo, e Julio Venâncio Junior, assessor parlamentar do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). Também esteve presente a assessoria do deputado estadual Itamar Borges (PMDB).

O evento foi coordenado pelo turismólogo e docente na área de turismo do Senac Votuporanga, Evandro Junior Ferreira da Silva. O objetivo era esclarecer dúvidas e fortalecer o turismo regional, principalmente no momento em que a Assembleia Legislativa está aprovando projetos que torna os Municípios de Interesse Turístico. Na região da jurisdição do Senac Votuporanga cinco já obtiveram o título de MIT: Votuporanga, Cardoso, Mira Estrela, Riolândia e Rubineia.

A classificação como Município de Interesse Turístico garante à cidade o repasse de R$ 650 mil por ano, pelo governo do Estado, que devem ser investidos em infraestrutura turística.

Vanilson Fickert fez uma apresentação técnica de tudo o que a Secretaria estadual de Turismo faz para o setor: programas, ações, rotas, sugestões e informações para alavancar o turismo.

“A ideia vem de um projeto maior de regionalização do turismo. É a maneira de entendermos o Estado e o dividirmos em regiões turísticas para que os municípios trabalhem em conjunto com o seu entorno e não enxerguem os vizinhos como concorrentes, mas como complementares”, diz Fickert, destacando o turismo histórico e rural para a região.

Célia Gomes fez um panorama do turismo regional destacando o circuito das águas e potencialidades dos rios. Falou sobre o turismo e o desafio da sustentabilidade socioambiental. Ela destacou que a palavra mágica será a diversidade, associada ao bem-estar econômico regional.

Por sua vez, Julio Junior, que representou o deputado Carlão Pignatari, ressaltou que os municípios precisam enxergar o turismo como uma fonte econômica. Recomendou que é preciso agregar valores nos serviços oferecidos e capacitar as pessoas para que o setor não sobreviva apenas de suas fontes naturais.