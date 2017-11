“Teveleição”

Matheus Camargo *

As eleições de 2014 foram ásperas, “Agora!” após o naufragar dos barcos protagonizado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que foi ao chão ao parar da música na “Dança das cadeiras”, e ainda observou seu companheiro de chapa Michel Temer tomar seu lugar, fazendo careta e mostrando a língua; criou-se um clima ainda mais intenso para as disputas de 2018.

Com uma vasta gama de nomes que são cogitados para o pleito, um em especifico tem me chamado a atenção, primeiramente por ser de um grupo recém-formado denominado “Agora!”, outro motivo é pela rápida força que seu nome tem ganhado em enquetes, e pesquisas recentes, e esse nome em questão é Luciano Huck.

Na última eleição dos E.U.A., acompanhamos a rápida e surpreendente ascensão do empresário e apresentador de T.V, Donald Trump. No início de sua campanha Trump foi ridicularizado, e visto como uma piada internacional mostrou ideias rígidas, acabou sofrendo criticas fervorosas de todos os lados, mas viu o Marketing envolvendo seu nome lhe garantir a vitória.

Em 1989 Silvio Santos substituiu o candidato Armando Corrêa, no período final das campanhas eleitorais, e informava em rede nacional que em sua cédula, viria o nome de Armando. Seu jingle causou grande impacto e foi rapidamente espelhado pelas ruas do País.

Por fim o ex-deputado (HOJE PRESO) Eduardo Cunha, conseguiu a impugnação da campanha de Silvio, que estava cogitado para o segundo turno, resultando na vitória de Fernando Collor (SEM COMENTÁRIOS).

Caso eleito Luciano Huck, reformule alguns de seus quadros na televisão e os coloque em pratica na Câmara Legislativa e no Senado, afinal nada mais legal do que assistir a seguinte programação: Começaria com “Quem quer ser um presidiário?”, Depois partiríamos para o “Conte sua história” onde prestariam depoimentos transmitidos para população, depois os que se contradizerem entrariam no “Pavilhão doce lar” onde estariam em prisão preventiva, e terminaríamos com o “Cela Velha” onde reformaria as celas de 16m² colocando 2 beliches confortavelmente revestidas de concreto para dormirem.

Matheus Camargo – presidente do Rotaract Clube de Votuporanga.