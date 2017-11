Vereadores buscam investimentos em Brasília

Comitiva de Votuporanga junto ao deputado Fausto Pinato

Os vereadores Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD), Vilmar da Farmácia (PV) e Wartão (PSB) estiveram acompanhando o prefeito João Dado, em Brasília em busca de recursos financeiros para Votuporanga.

Na capital federal, os vereadores acompanhados do chefe de Gabinete da Câmara, Luciano Bazi, se reuniram com diversos deputados federais e o ministro Gilberto Kassab, onde reivindicaram recursos e investimentos para o município.

No gabinete do deputado federal Fausto Pinato, a comitiva de Votuporanga protocolou em conjunto um ofício solicitando o apoio do parlamentar no sentido de viabilizar para Votuporanga equipamentos voltados para a terceira idade. Os kits para o conselho do idoso serão disponibilizados para os serviços e atendimento voltado às pessoas da terceira idade desenvolvidas pelo Centro Dia do Idoso e Centro de Convivência.

Os parlamentares e o prefeito justificaram ao deputado Pinato, que essas unidades de atendimento sociais são de importância fundamental para a proteção dos idosos, e estão carecendo da implantação de kit para o Conselho do Idoso, compreendendo veículo automotor, equipamentos imobiliários, além de recursos para a manutenção e novos projetos para a terceira idade.

Ainda ao deputado Pinato, os vereadores reivindicaram uma emenda no valor de R$ 300 mil para a construção de ciclovias nas principais avenidas de Votuporanga. Para os vereadores, essa obra é fundamental para proporcionar aos moradores melhor mobilidade urbana.

Os vereadores também se reuniram com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Gilberto Kassab – do mesmo partido de Meidão, onde mantiveram contatos para a vinda de benefícios a Votuporanga.