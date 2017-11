Volta a chover na região Noroeste Paulista

Na terça e quarta-feira os maiores volumes de chuva foram registrados próximo ao Rio Grande, na parte Norte da região, com Paranapuã recebendo ontem 54 mm e ontem foi a vez de Populina registrar 52 mm de chuva conforme os dados obtidos na Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista, operada pela Área de Hidráulica e Irrigação da UNESP Ilha Solteira.

A figura acima obtida no Canal Clima da UNESP Ilha Solteira – a atualizada a cada a cinco minutos – ilustra o volume de chuva registrado na região Noroeste Paulista. No total de novembro, Paranapuã seguido de Populina com as chuvas da madrugada e quarta-feira lideram em termos de volume total de chuvas, com 201 e 189 mm, respectivamente. Pereira Barreto com duas estações agrometeorológicas automáticas, Bonança (às margens do rio Tietê) e Santa Adélia na parte Noroeste do município e Itapura (no encontro dos rios Tietê e Paraná, onde concentram as maiores áreas contínuas irrigadas da região foram onde menos chuva se registrou, respectivamente, 114 mm, 93 mm e 85 mm).

Na média, a região Noroeste Paulista recebeu um volume de chuvas de 136 mm, semelhante ao histórico esperado de 139 mm e 68% acima do registrado na região em 2016, que em novembro registrou apenas 81 mm.

Chuvas intensas e ventos fortes

No horário de verão, próximo da meia da meia noite de terça-feira Paranapuã registrou forte chuva totalizando 48 mm em pouco mais de uma hora, com intensidade máxima da chuva às 23:20 horas chegando à 109 mm/h. Já o vento máximo de Noroeste foi registrado às 18:27 horas de ontem, atingindo 31 km/hora. Hoje Paranapuã registrou 33 mm.

Próximo à margem esquerda do rio Grande, Populina registrou quarta-feira 52 mm e vento máximo na terça-feira às 22:33 horas, de Norte, atingindo 23,7 km/h. Na quarta-feira foram 22 mm de chuva concentradas também próximo à meia noite, chegando à uma intensidade máxima de 46 mm/hora às 23 horas. Já nesta quinta-feira, intensidades de chuva maiores foram registradas entre uma da manhã e 01:20 horas, com pico à 01:05 horas, chegando à 61 mm/h.

Já na barranca do rio Tietê, em Pereira Barreto, Estação Bonança, ventos de Noroeste chegaram à 27,8 k/h às 23:54 h (horário de verão) e hoje às 01:12 horas chegou à 22,1 km/h, de Sudoeste.