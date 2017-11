Gilvan poderá assumir lugar de Curti na Câmara

Após o falecimento do vereador que representava o Distrito de Simonsen ocorrido na ultima sexta-feira (24), o ex-vereador Gilvan Carlos dos Santos (SD) poderá assumir a vaga já que tem prioridade por ser quarto suplente na coligação entre os partidos Solidariedade e PR (Partido da Republica).

Ele poderá ser diplomado, mas depende da Justiça Eleitoral analisar e oficializar ou não, sua diplomação.

Portanto, a convocação que será feita pelo presidente da Câmara Municipal – vereador Osmair Ferrari, deverá ocorrer durante esta semana, o que dará tempo suficiente para Gilvan ser diplomado pelo juiz eleitoral e tratar de assuntos burocráticos para, enfim, tomar posse na outra semana, como vereador.

Gilvan tem bastante experiência na política, já foi vereador no primeiro mandato do então prefeito Carlão Pignatari, sendo líder de governo na Câmara Municipal. Gilvan tentou se reeleger, sem sucesso. Na última eleição municipal foi candidato novamente, não sendo eleito. Atualmente ele trabalha na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e cuida do Centro Poliesportivo “Mário Covas”, Zona Norte da cidade.