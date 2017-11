Vida de Solteiro é a segunda faixa do DVD

Gente Nossa –

O cantor votuporanguense Gustavo Mioto, que acaba de gravar o segundo DVD da carreira, liberou a segunda faixa do novo projeto.

“Vida de Solteiro”, que foi lançada pela plataforma digital ONErpm, conta com a composição de Robson Lima e DJ Nonony.

A música mostra o lado mais descontraído de Gustavo que explora um repertório mais romântico:

“Vida de Solteiro é uma música bem pra cima, é pra quem é solteiro e está se sentindo muito bem com isso rs” – conta Gustavo. Confira vídeo no youtube é só colocar no Dr. Google: Gustavo Mioto “Vida de Solteiro” foi postado ontem.

Para a gravação do novo DVD, Gustavo contou com as participações de Jorge & Matheus, Anitta, Gusttavo Lima Jorge & Mateus e Maiara & Maraísa. Está fraco o homem, né!?

Gustavo Mioto acumula mais de 100 milhões de visualizações em seu canal oficial do Youtube e está entre as 5 músicas mais tocadas do ano com “Impressionando os Anjos”. Borá lá ouvir!!