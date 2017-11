Objetiva por Mariana Rocha

Chama no Euro ( ) …

Depois de navegar pelos canais de Dortmund e dar aquele rolezinho ‘legalaize’ pelo comércio de Amsterdam, Paris ficou pequena para o youtuber aventureiro, queridinho dos ‘migs’ da humilde Votucity. Enquanto o mundo é uma criança, o comunicador Jean Ferrarez descobre, em cada experiência turística, seu fascínio pela notícia “all the world”. Nas imagens, ele congela os últimos dias do fim da jornada pela Europa. Por lá, desbravar a Torre Eiffel, passear pela Champs-Élysées e conhecer o rio Sena através de um Bateaux Mouches (embarcação turística) foram também alguns de seus propósitos.

Arquivo Familiar

Lu Martini (O Celeiro) passou esta sexta (24) envolvida pelo carinho geral dos muitos parabéns recebidos pelo seu aniversário, especialmente do maridão Elcias Ferreira e de sua mocinha Duda.

#SELFIEDODIA

VIBE GRINGA

Os irmãos Mariana e Pedro Pereira estiveram com seus respectivos, Marcelo Toda e Lu Oliveira (Odara Boutique), pelos Estúdios da Universal em Orlando na última semana, já dando boas vindas ao 13º. Depois de pegarem um NBA (torneio de basquete) ao vivinho por lá, Marcelo e Mari continuaram na mesma pegada ao chegarem no Brasil com os sucessos do americano Bruno Mars no Morumba, quarta passada (22), na ponta da língua.

Arquivo Familiar

Prontos para encarar o show de talentos, o meio malabarista e inteiro paizão, Eric Ota e seu baby Théo

PRA FICAR MARCADO!

Chefe de Gabinete da Câmara dos Deputados, o interiorano nato, Heuller Trento, que há anos já reside no Distrito Federal com a mulher Érika Ferraz, apareceu em redes sociais chocando de fofura seus seguidores. Ao viajar recentemente com sua família, esbanjando vitalidade e fotogenia em solo francês, o jovem prodígio não hesitou em registrar cada ponto turístico estampando o sorriso de satisfação da família.

O primeiro contato partiu do sonho da primogênita do casal, Bibi, em conhecer a tal Paris.

“A maior alegria é ver nossa princesa sorrindo”, contam os ‘babões’. Claro que aproveitaram as ‘vacances’ também para comemorar o 8º mêsversário do baby Pepeo.

Fotos Ton Bueno

“MARRAVILHOSOOO!”

Enquanto o “Choco Friday”, que continuará até o último dia do ano, vem dando aquela limpada nas prateleiras, os panetones trufados mais cobiçados da época já começaram também a desaparecer. Não só pela dica do temido e amado garoto propaganda da Cacau Show, o Master Chef Érick Jacquin, mas pela veracidade deliciosa dos fatos! É extremamente abusado o chocolate cremoso e nada enjoativo das receitas elaboradas com variedade e exclusividade de recheios e casquinhas crocantes para o símbolo gastronômico do Natal: Intensidade com gotas de cacau de várias porcentagens, o Mezzo (metade doce de leite, metade maracujá), bem-casado (carro chefe da casa), La Creme, Chocolate Belga, além dos trufados, kits presente e os clássicos. É de orgulhar o Papai Noel e cia.

E NO SANTA FILÔ…

Depois de arrebentarem no bar preferido dos roqueiros da capital (o Manifesto), um ciuminho pintou na terra natal, raiz de toda a banda Válvera.

O QUARTETO, formado por Glauber Barreto (vocal e aniversariante de hoje), Rodrigo Torres (guitarra e backing vocals), Jesiel Lopes (baixo) e Rafa Hernandez (batera), agora garantem muito metal no mais novo point noturno votuporanguense. O Santa Filomena Gastrô Bar abre as portas, logo mais, para o lançamento do 2º álbum “Back to Hell” e ainda embala um sorteio de um kit merchan exclusivo de lançamento na noite.

Pra quem ainda não se localizou, a sonzera acontece na Av. João Gonçalves Leite, 5015, Av. do Assary.