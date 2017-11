AS NORMALISTAS

Alunas do 1º Normal da Escola Manoel Lôbo em 1958, da esquerda para a direita: Nancy, Lenita, Vera, Heloisa, Silvia e Ássima; atrás: Adnéia.

Carnaval dos carnavais

Isto sim era de verdade uma festa bem tradicional, com: José Ângelo Ferrari, Rosangela Ferrari Rocha, Emília Ferrari, Sandra Paulo Ferrari, Leny Schorr Martins e Marilda Pádua Diniz Ferrari

Cartão Postal

Em Votuporanga existem vários locais dignos de serem chamados de Cartão Postal. E com certeza um deles é a nossa acolhedora Praça São Bento com suas exóticas e raras árvores que só existem na bacia amazônica. Atualmente ela anda meio sujinha, já que seu piso foi reformado recentemente e me parece que não aconteceu ainda uma limpeza de acordo. Ela merece ser muito bem cuidada! Esta foto aérea foi feita uns anos após sua inauguração, que se deu na década de 60.

Diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga

Sob a presidência do médico Joaquim Figueira da Costa na década de 80, esta era a sua diretoria: o saudoso Abilio Calile, Manoel Anzai, José Luiz Pereira, João Herreira Martins. Sentados: Lindolfo Pelegrini (já falecido), o presidente da entidade Joaquim Figueira da Costa e Diogo Mendes Vicentini