Câmara decreta luto oficial por 3 dias pelo falecimento do vereador Curti

Curti, como vereador, representava o Distrito de Simonsen

Homenagearam ao vereador Curti na sessão fúnebre ocorrida em Simonsen na manhã de sábado (25), o presidente da Câmara Osmair Ferrari, o prefeito João Dado, o deputado Carlão Pignatari, além de todos os vereadores e representantes do Distrito de Simonsen.

Danilo Liévana de Camargo –

A Câmara Municipal de Votuporanga por meio do seu presidente Osmair Ferrari decretou, no âmbito do Legislativo, luto oficial por 3 dias pela morte do vereador Valentim Élcio Curti.

Curti que tinha 62 anos sofreu um mal súbito na tarde da última sexta-feira quando participava de uma reunião na Secretaria de Cultura e Turismo. Ele foi socorrido por amigos para o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, mas não resistiu e veio a falecer por volta das 19h57, segundo boletim emitido pelo Hospital.

O vereador representava o Distrito de Simonsen e foi lá na Capela da Igreja, às 10h de ontem, que aconteceu a sessão fúnebre do qual participaram todos os vereadores, o prefeito João Dado, deputado Carão Pignatari, familiares, amigos e moradores daquela localidade.

Valentim Élcio Curti pertencia ao partido Solidariedade, era suplente do vereador Emerson Pereira e assumiu a cadeira quando este foi para a secretaria de Recursos Humanos. Assume seu lugar Gilvan Carlos dos Santos.

Valentim Élcio Curti era solteiro, deixa os pais, irmãos e não tinha filhos. O seu sepultamento ocorreu ontem às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.

DECRETO DE LUTO OFICIAL Nº 3/2017 DE 24 de novembro de 2017.

Osmair Luiz Ferrari, presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais; Considerando que faleceu hoje, dia 24 de novembro de 2017, o Vereador Valentin Élcio Curti; Considerando que o mesmo é Vereador da Câmara Municipal de Votuporanga, tendo tomado posse em 10 de janeiro de 2017; Considerando que o Vereador mencionado era representante do Distrito de Simonsen e desempenhava com grande esforço suas atividades para promover a qualidade de vida dos moradores daquela comunidade, dignificando seu mandato em todos os aspectos; Considerando que a perda deste Parlamentar é motivo de grande tristeza não só para seus familiares, como para toda comunidade Votuporanguense e do Distrito de Simonsen, Vereadores, Servidores do Legislativo, Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Deputados Federais e Estaduais;

R E S O L V E :

Art. 1º DECRETAR, no âmbito do Poder Legislativo, luto oficial de três dias pelo falecimento do Vereador Valentin Élcio Curti

Art. 2º Ao extinto serão prestadas homenagens póstumas de estilo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Votuporanga, 24 de novembro de 2017.

OSMAIR LUIZ FERRARI – Presidente