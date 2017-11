Campanha realiza testes de HIV e sífilis à população

As ações visam atingir até 2020 a meta 90/90/90 –

Nesta segunda-feira, 27, se inicia a 10ª edição da campanha ‘Fique Sabendo 2017’ que seguirá até o dia 1º de dezembro, seguindo o calendário do Programa Estadual de IST/Aids. Durante os cinco dias, todas as unidades de saúde e a Coordenação Municipal IST/Aids oferecerão testes rápidos e gratuitos de HIV e sífilis.

As ações, visam atingir até 2020 a meta 90/90/90 do Departamento Nacional de IST/Aids e Hepatites Virais e UNAIDS, que consiste em 90% das pessoas portadores do vírus estarem diagnosticadas e sabendo de seu quadro clínico; 90% dos portadores do vírus estarem em tratamento com antirretrovirais ininterruptamente; e 90% dos portadores em tratamento, com carga viral suprimida levando a níveis indetectáveis.