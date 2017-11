A motorista ficou levemente ferida –

O acidente aconteceu no trecho urbano de Votuporanga na Rodovia Euclides da Cunha SP320 neste domingo (26). Uma mulher ficou com ferimentos leves após capotar uma pick-up Strada, que foi parar no canteiro central da pista. A moradora de Ponta Linda foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga. Os outros dois ocupantes do veículo nada sofreram. (Foto – Votuporanga Tudo)