Cinema ao ar livre nos bairros

Projeto “Um Natal de Cinema” promoverá exibições de filmes ao ar livre, ao longo da próxima semana

A partir desta segunda-feira (27), diversos bairros de Votuporanga receberão o projeto “Um Natal de Cinema”, que promoverá a exibição gratuita de filmes ao ar livre. A iniciativa levará diversão e entretenimento para toda a comunidade e é realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, como parte das ações estratégias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), do Ministério do Desenvolvimento Social do Governo Federal.

As sessões serão realizadas até o dia 2 de dezembro, sempre às 20h, em espaços públicos de diversas regiões do município, com uma grande estrutura, que inclui uma tela inflável gigante, de 9 por 12 metros, e cadeiras para 200 espectadores. Haverá também distribuição gratuita de pipoca para o público.

Na segunda-feira (27/11), a programação do projeto terá início com a exibição da animação “Divertidamente”, na rua Dr. Antônio Corrêa, em frente à área verde do bairro Boa Vista.

Já na terça-feira (28/11), o filme “O Bom Dinossauro” será exibido no Sonho Meu, em frente ao campo de futebol do bairro.

Na quarta-feira (29/11), Simonsen recebe uma sessão do filme “Zootopia”, na praça central do distrito.

A animação “Zootopia” será novamente exibida na quinta-feira (30/11), dessa vez na praça principal do bairro São Cosme.

Na sexta-feira (1/12) é a vez da Vila Carvalho sediar uma sessão de “O bom dinossauro”, que será realizada no Centro Comunitário da localidade.

Encerrando a programação do projeto, o Pozzobon receberá a exibição do filme “Divertidamente”, no sábado (2/12), na praça “Martinho Nunes Pereira”, popularmente conhecida como praça do Tobogã.