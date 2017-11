Consumismo Natalino

‘Dan Gilbert e a lei das probabilidades’

Por João Fidélis de Campos Filho *

Três assuntos me tomaram de assalto esta semana e me fizeram divagar um pouco sobre o comportamento das pessoas em nossa aldeia global. Eles têm um ponto de conectividade como se fossem ângulos de um triângulo imaginário, que explicarei a seguir:

Primeiro ângulo:

Estive assistindo uma palestra do psicólogo norte-americano Dan Gilbert cujo foco principal é a lei das probabilidades. Gilbert diz que a maioria das pessoas hoje em dia dá pouca importância à avaliação da veracidade do que lhe é apresentado diariamente não tendo o hábito de fazer comparações e utilizar a lei das probabilidades. Em resumo ele afirma que há muitas indústrias e organizações, que desenvolveram técnicas de indução de comportamento e consumo para obter lucros e ludibriar as pessoas.

O homem atual precisa fazer escolhas rápidas e tomar decisões que podem parecer simples (mas não são), em curto espaço de tempo. E em muitas delas é levado pela impulsividade ou por um raciocínio imediatista, sem fazer um juízo de valor mais atento do que escolheu. A primeira pergunta que uma pessoa se deve fazer ao adquirir qualquer coisa é: isto é necessário? A segunda: é realmente minha prioridade no momento? A terceira: é a melhor maneira de gastar meu dinheiro (minha força de trabalho)? Não se deve esquecer que há coisas imprescindíveis e o lazer está incluído neste grupo, portanto diante da exiguidade da existência ninguém está propondo aqui nada radical. Apenas um posicionamento mais racional ante os fatos e tentar simular, utilizando as probabilidades, os prós e os contras das escolhas. Claro que mesmo assim pode-se errar, mas pelo menos será um erro mais consciente.

Segundo ângulo:

O filosofo alemão Edmund Husserl (1859-1938), muito estudado nos centros acadêmicos de hoje, dizia que “a certeza só pode ser obtida se conseguirmos eliminar a distância entre a percepção e as coisas”, ou seja, se procurarmos através da consciência a essência das coisas. As aparências dominam sociologicamente as relações humanas e em nossa época de “cultura de massa”, tudo que agrada o mercado consumidor torna-se relevante, mesmo sendo supérfluo. A fenomenologia criada por Husserl em palavras simples não se atém a fatos contingentes, mas busca verdades universais, utilizando suas conexões necessárias. É em suma, numa de suas vertentes, uma reação positiva à modernidade democrática e esta postura errática da mídia de se ocupar de coisas comezinhas, banais, com fins comerciais.

Terceiro ângulo:

Há mais de três mil anos antes de Cristo uma virgem chamada Ísis-Meri foi escolhida aleatoriamente para receber uma divindade egípcia chamada Hórus ( que por sinal nasceu no dia 25 de dezembro).O nascimento de Hórus foi anunciado a três reis que seguiram uma estrela e lhe levaram presentes. Aos 12 anos Hórus era prodígio. Aos 30 anos foi batizado. Possuía 12 discípulos e percorreu diversos lugarejos pregando a moral com eles. No caminho deixou um rastro de milagres. Foi traído, crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Mais tarde no ano 1200 A.C esta história se repetiu com Mitra, que também nasceu de uma virgem imaculada, fez milagres, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, etc. e etc. Em 900 antes de Cristo nasceu Krishna num dia 25 de dezembro, filho de uma virgem, foi crucificado, fora envidado por Deus, etc. Atis, deus romano, Dionísio, deus grego e Cristo seguiram cronologicamente a mesma mitologia. Todos nasceram de uma virgem, foram enviados para salvar a humanidade e pregar a moral.

Hoje a virgem aparece e pede orações. Logicamente, sob a luz fenomenológica e tendo como base a lei das probabilidades, por que Deus usaria tão pobre subterfúgio para transmitir Sua vontade? Para quem tem fé milagres ocorrem em qualquer culto e as graças acontecem em qualquer religião, porque a crença está além das ideologias. Contudo, como há 3000 antes de Cristo o misticismo obscurece a razão e as mitologias se reafirmam.

Conclusão do triangulo: Deus está mais em nosso íntimo do que em fenômenos espetaculares.

Jofideli@gmail.com