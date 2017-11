Copa SP: Votuporanguense aposta na base do Paulista sub-20

O empresário Carlos Roberto Carvallho, da CR-Promoções, elogiou a administração do presidente Reinaldo Carneiro Bastos, junto à Federação Paulista de Futebol.

Técnico Henrique Ortiz confia no elenco que fez boa campanha na disputa da base nesta temporada

Oscar Silva –

O Votuporanguense, comandado pelo técnico Henrique Ortiz, vem muito forte para a disputa da Copa São Paulo de Júnior, em 2018. O CAV terá como adversários o Rio Preto, Timon-PI e Atlético-PR. Somente o primeiro colocado passa de fase.

Responsável pela montagem do Votuporanguense, juntamente com o presidente Marcelo Stringari, o empresário Carlos Roberto Carvallho, da CR-Promoções, elogiou a administração do presidente Reinaldo Carneiro Bastos, junto à Federação Paulista de Futebol.

“Sinceramente, a administração do Reinaldo é coisa que há muito tempo não acontecia. Eu que estou no mundo da bola há mais de quatro décadas tenho anotado e observado a atenção que o dirigente tem dado aos clubes do interior. Ele veio para revolucionar o futebol paulista”, disse.

“O presidente Reinaldo, que um dia foi dirigente de clube do interior, como também os dirigentes de clubes, está preocupados com a nova safra de jogadores. A Copinha, que sempre revelou craques na próxima temporada, é esperança de todo mundo. O importante é que o trabalho vem sendo feito pelos clubes e a garotada está tendo oportunidade para mostrar o seu talento”, finalizou CR, com trâmites em vários clubes do cenário brasileiro e fora do país como Espanha, Portugal, Inglaterra, Romênia, Japão e China.

OUTROS TIMES DA REGIÃO NA COPA SP

A região de São José do Rio Preto está representado por seis clubes e quatro sedes. As sedes são: José Bonifácio, Fernandópolis, Novo Horizonte e Votuporanga.

Os clubes participantes são: Novorizontino, Mirassol, Fernandópolis, Votuporanguense, José Bonifácio e Rio Preto.

O Novorizontino tem como praça de esportes o estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, o José Bonifácio, conhecido como Touro do Valle, vai mandar os jogos no estádio Antonio Pereira Braga, o Pereirão, o Fernandópolis, no estádio Claúdio Rodante, enquanto o Votuporangense, conta com a Arena Plínio Marin.