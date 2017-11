Motociclista se fere após bater em placa

No final da tarde deste domingo (26) estava na vicinal Nelson Bolotário, que liga os municípios de Valentim Gentil e Votuporanga. Segundo consta no Boletim de Ocorrências, a vítima, um homem, seguia pela referida estrada quando perdeu o controle da motocicleta, saiu da pista e bateu numa placa no acostamento. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU para atendimento médico. O motociclista sofreu um ferimento na cabeça e uma fratura no joelho. (Foto Gazeta de Votuporanga)