Paulista A2: De olho em 2018, Votuporanguense acerta com volante do Palmeiras

Com ajuda do ex-atacante Luizão, que é da região de Votuporanga, a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense, acertou mais uma contratação para o Campeonato Paulista da Série A2, com início previsto para o dia 17 de janeiro. A nova aquisição do CAV é o volante Daniel Carvalho, 21 anos, que começou na base do time palmeirense e tem passagens pelo Fortaleza-CE, entre outros clubes.

Com a chegada do jogador, a Alvinegra já conta no seu elenco com 19 atletas. “No começo não gostava de jogar bola. Eu fui na escolinha do César Sampaio só para acompanhar os meus primos. Acabei indo bem e peguei gosto por isso. Hoje, estou aqui quando o jogador ainda jogava pelo Palmeiras”, disse o novo reforço votuporanguense.

CONTRATADOS

Antes, haviam acertado com o representante de Votuporanga os seguintes jogadores: o goleiro Marcelo Prada, os laterais Douglas e Gleídson, mais conhecido como Paraíba, os zagueiros Lucas Cezane, João Victor, Paulo Henrique e João Miguel, os volantes Lucas Chinaqui, Luiz Renan e Jairo, os meias Ricardinho e Bruno Pelissani.

Além dos atacantes Thiago Tremonti, Elvinho, Nathan, Fio, Robinho. Além disso, houve a integração de João Marcos, que assinalou 13 gols pelo clube no Campeonato Paulista Sub 20, da Primeira Divisão.

ESTREIA EM CASA

O representante de Votuporanga, fará a sua estreia em casa diante do Juventus. Além do Moleque Travesso, o CAV fará mais seis jogos na Arena Plínio Marin: Inter de Limeira, Portuguesa de Desportos, Rio Claro, XV de Piracicaba, Sertãozinho e Batatais.

Antes da estreia na A2, é pensamento do técnico Guanaes realizar cerca de quatro jogos treinos na região contra equipes da Série A3 e da Primeira Divisão. A apresentação do elenco será nesta terça-feira (28), na Arena Plínio Marin.