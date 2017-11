‘De Trivela’ – Pobre menino rico – 

Por Jefferson Camargo –

Tempos atrás escrevi sobre a transferência de Neymar para o PSG me posicionando contra a mudança de Barcelona para Paris.

A imprensa noticiou essa semana que o craque da seleção estaria infeliz na Cidade Luz.

Conheço as duas cidades e as duas me servem. Mas assim como o Neymar, prefiro a capital da Catalunha.

Estou desapontado pois jurava que o arrependimento iria demorar um pouco mais a bater.

O fato de o PSG ter um treinador pior do que o Dunga não justifica o mimimi do brasileiro. Nem gerenciar cobrador de pênalti e falta o espanhol sabe.

O campeonato francês é pior do que o paulista daqui e será vencido com o pé nas costas pelo ex time de Raí e Aloisio Chulapa.

Neymar sente falta de seus amigos no Barça, do bom futebol e da praia pois seu dinheiro jamais vai acabar.

Isso prova que jogar ao lado de Messi e colocar o pé na areia trazem a felicidade. O dinheiro já não importa mais.

Dá para entender o Neymar, que está xingando todo mundo e reclamando de qualquer coisa.

Ele sofre da síndrome do pós-arrependimento.

Acontece quando tomamos uma decisão sobre a qual não estamos muito certos.

Quando vemos que o que fizemos não era exatamente aquilo que queríamos ter feito, nos irritamos.

Nos tornamos irascíveis.

Manifestamos nosso descontentamento com gestos irritadiços.

Ficamos assim até que nos acostumemos ou, então, quando conseguimos reverter as coisas.

Foi assim com o Neymar.

Pressionado, ficou no Santos ao invés de ir para a Europa.

Mas deve ter se arrependido.

Passou a pensar na vida que poderia estar levando em algum time europeu. No dinheiro, na fama mundial, nas baladas.

Aí ele olha pro lado e vê o Dorival, vê a Vila Belmiro de sempre e se pergunta: poxa, o que é que eu tô fazendo aqui?

Sindrome do pós-arrependimento é trash pacas.

Chateia, mas passa.

No caso dele, é possível que demore tanto a passar que, talvez, seja melhor ir pra Europa de uma vez.

Jefferson Camargo é colaborador deste Diário e prefere paella a croiss