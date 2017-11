Polícia procura menina de 10 anos que desapareceu em Araçatuba

Informações sobre o paradeiro de Adriane do Nascimento Moreira devem ser informados no número 197.

Uma menina de 10 anos desapareceu enquanto estava em casa com o padrasto e seus irmãos, em Araçatuba (SP), na noite de sábado (25).

De acordo com informações da polícia, um dos irmãos sentiu falta da menina e percebeu que o portão da casa da família estava aberto. Adriane do Nascimento Moreira foi procurada no bairro Verde Parque, mas não foi localizada até a tarde desta segunda-feira (27).

A polícia não descarta qualquer possibilidade. Informações sobre o paradeiro de Adriane devem ser informados no número 197.