Projetos da sessão desta segunda-feira

Câmara Municipal de Votuporanga –

Projeto de Lei Complementar n° 059/2017 – Dispõe sobre alteração do art. 55 da Lei Complementar n° 199, de 21 de dezembro de 2011, na redação dada pela Lei Complementar n° 319, de 9 de novembro de 2016, de autoria do Poder Executivo.

As alterações têm por objetivo adequar à Lei Complementar n° 199, de 2011, aos dispositivos legais no que tange à contribuição previdenciária suplementar do ente público, compreendendo a Prefeitura do Município, a Câmara Municipal, Fundações e Autarquias Municipais para a implementação do plano de amortização do déficit técnico atuarial do Instituto de Previdência do Município de Votuporanga – VOTUPREV.

De acordo com o dispositivo no artigo 1° da Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1988, os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, a cada ano, são obrigados a realizar a reavaliação atuarial para fins de garantir o seu equilíbrio financeiro e, com isso, proceder à revisão do plano de custeio dos benefícios, fato que pode culminar tanto na redução deste porcentual, quanto na sua majoração, cada vez que o indigitado cálculo for realizado.

Foi demonstrado que na reavaliação atuarial de 2017, base dezembro de 2016, houve uma redução do Déficit Técnico em relação a reavaliação anterior, base dezembro 2015, que era de R$ 81.506.030,50 e reduziu para R$ 62.813.998,30, sendo pelas seguintes razões:

superação da meta atuarial (IPCA+6%aa) condizente com a política de investimentos. atualização da base cadastral: em 2016 foi feito o Censo Cadastral Previdenciário, em parceria com o Ministério da Previdência através do Programa PROPREV, conforme decreto municipal 9455/2016. atualização da Legislação Municipal (Lei n° 318/2016) que alterou a idade da aposentadoria compulsória, alterou a concessão da pensão por morte de acordo com a legislação federal e demais adequações. os pagamentos das contribuições previdenciárias estão sendo pagas rigorosamente em dia, não existindo qualquer débito pendente com o Instituto, hoje com um patrimônio líquido em 31 de outubro de 2017 de R$ 84.775.958,08 mais um terreno para a construção de sua sede.

O equacionamento do déficit técnico foi determinado em 35 anos, abrangendo o período de 2012 a 2046. Se faz necessário a apresentação de um plano de amortização a fim de que sejam acumulados recursos à sua cobertura, no período inicialmente determinado, que deverá ser suportado pelos entes mediante o pagamento de contribuições previdenciárias complementares.

Frisa-se que tal alteração já foi autorizada pela Secretaria de Previdência, Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, Coordenação-Geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos e pela Condenação de Acompanhamento Atuarial, conforme PARECER SEI n° 26/2017/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV-MF.

Projeto de Lei n° 195/2017 – Autoriza o município a contratar com a Desenvolve São Paulo – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia, de autoria do Poder Executivo.

O projeto de Lei dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para celebrar operações de crédito até o montante de R$ 150.000,00 destinadas a aquisição de veículos para a frota municipal no âmbito da Linha Frota Nova Municípios.

Trata-se de operação de crédito com taxa de juros de 9,5% ao ano mais a atualização monetária do IPCA ou aquele que venha a substituí-lo e, desde que o município fique adimplente a taxa de juros será reduzida para 0%.

Projeto de Lei n° 196/2017 – Estabelece normas gerais para o serviço de interesse público de transporte individual de passageiros em veículo automotor de aluguel com taxímetro, mediante pagamento de tarifa estabelecida pelo poder público – Serviço de taxi, de autoria do Poder Executivo.

Atualmente o Serviço de Taxi é precariamente disciplinado pela Lei n° 2.306, de 28 de março de 1989.

Com este projeto o município passa a contar com legislação que abrange os vários aspectos da prestação do Serviço de Taxi, como, o processo de autorização para prestação do serviço, as obrigações dos autorizatários e de seus auxiliares, as regras para transferência, os requisitos essenciais em relação ao veículo, o quantitativo de táxis que não poderá ser inferior a um taxi para cada 2.000 habitantes, a forma de fixação das tarifas.

Normatiza a fiscalização do Serviço de Taxi, definindo a competência exclusiva da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, executadas as questões tributárias que ficam sob a responsabilidade dos Agentes Fiscais de Rendas e do Alvará de Licença sob responsabilidade da Fiscalização de Posturas.

Define as infrações e as respectivas penalidades aplicáveis aos Autorizatário e obriga o Poder Público a fixar o preço a ser cobrado obrigatoriamente pelo Serviço de Taxi nos eventos especiais.

O que é importante ressaltar é que o município passará a contar com legislação abrangente, atualizada e harmônica com a legislação de outros municípios.

Ressalta-se ainda, que o mesmo foi apresentado, discutido e teve o texto consensualmente aprovado pela categoria em reunião realizada em 14 de novembro.

É revogada a Lei n° 2.306, de 28 de março de 1989, por incompatível com este projeto de Lei, e o inciso II, do art. 1° da Lei n° 2.909, de 13 de dezembro de 1996, por conceituar o Serviço de Taxi como Serviço Público Municipal, quando o mesmo é serviço de interesse público prestado por particulares.

Projeto de Lei n° 197/2017 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Turismo objetivando a Sinalização Turística e Comunicação Visual dos Atrativos Turísticos do município, de autoria do Poder Executivo.

Trata-se do primeiro Convênio após a elevação do município a condição de Município de Interesse Turístico.

Projeto de Lei n° 198/2017 – Dispõe sobre denominação de rua Wassif Jamil Antonios Salloume, de autoria do vereador Dr. Antonio Carlos Francisco.

Passa a denominar-se rua Wassif Jamil Antonios Salloume, a atual rua Projetada 06, localizada no Loteamento Jardim Flora.

Wassif Jamil Antonios Salloume

Nascido em 12 de junho de 1921, de naturalidade Síria, foi casado com Saadeh Karfan Kablan Salloume e da união resultaram três filhos, todos nascidos na Síria.

Em 1954 deixou a esposa com os filhos e viajou para o Brasil, diretamente para esta cidade de Votuporanga, pois aqui residia seu tio, local onde ficou por dois anos até buscar a esposa e filhos.

Trabalhou como Mascate até 1961, quando fundou a Loja Central em 27 de setembro de 1961 na Rua Amazonas nº 3463, que permanece no mesmo endereço até os dias atuais.

Wassif passou por dias difíceis, na rua onde havia instalado sua loja não tinha asfalto, terra vermelha subia desta e era preciso jogar água com um canequinha pregada à um cabo de vassoura para diminuir a poeira.

Aqui em Votuporanga nasceram mais três filhos e estes ainda moram em nossa cidade, estando o mais velho à frente da Loja Central.

Pioneiro no comércio de Votuporanga, cooperou com todas as instituições que aqui se desenvolveram naquela época, principalmente com a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Santa Casa de Misericórdia, entre outras.

Wassif Jamil faleceu em 05 de fevereiro de 2016, com 94 anos.