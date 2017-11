Santa Casa e AME recebem Quarteto de Cordas

Pacientes e colaboradores prestigiaram apresentação musical, transformando o ambiente hospitalar

A apresentação fez parte da Semana da Música, promovida pela Prefeitura de Votuporanga.

Violinos, viola clássica e violoncelo. Ao som de cada nota, passos se aproximavam. Aos poucos, os corredores centrais da Santa Casa de Votuporanga e do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) ficaram tomados por uma pequena plateia. Colaboradores, médicos, residentes, pacientes, acompanhantes ficaram admirados e encantados com a apresentação musical do Quarteto de Cordas, projeto da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, nesta quarta-feira (22/11), dia do Músico.

Marli de Fátima Bordin foi uma das primeiras a chegar. Com o celular na mão, ela filmou cada detalhe da atração. Marli é acompanhante do irmão, Jesus Bordin, que fraturou o braço. “Alegra o ambiente, dando ainda mais sentido à vida”, disse.

De um quarto da ala B, Pedrina Aparecida Santos ouviu o som. Acompanhante do esposo que fez angioplastia, Ademir Fernandes Prado, ela foi ao encontro do quarteto. “Nunca tinha acompanhado uma apresentação, achei muito lindo”, afirmou.

O paciente Israel Svrsut fez questão de prestigiar o grupo. “Eu achei maravilhoso, deixa a gente mais animado”, falou.

O ritmo tem o poder de mudar muitas características como batimentos cardíacos, pressão sanguínea, pressão arterial e a velocidade do metabolismo. A produção e liberação de dopamina (que está envolvida no controle de movimentos, aprendizado, humor, emoções, cognição e memória) e da noradrenalina (que influencia o humor, a ansiedade, o sono e a alimentação) também é ativada quando ouvimos determinados ritmos. Os sons podem trazer alívio de sintomas físicos como hipertensão, dores crônicas como as do câncer.

Benefício para os pacientes e também para os músicos. “É muito gratificante para nós, pois notamos as mudanças nas pessoas, que ficam mais alegres e respondem melhor aos tratamentos. Ficamos felizes de poder contribuir de alguma forma”, afirmou Mariane Lagoin, primeira violinista.

A apresentação faz parte da Semana da Música, promovida pela Prefeitura de Votuporanga. “Este projeto foi chamado de itinerário musical com visitas na Santa Casa, Ambulatório Médico de Especialidades (AME), Mini-Hospital do Pozzobon e Lar São Vicente. Queremos expandir para três vezes no ano nossas vindas para a Instituição”, disse o maestro Mazinho Sartori.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “É uma contribuição para a nossa humanização do Hospital, possibilitando um momento de descontração e vivência musical, além de colaborar para o incremento da ação cultural em nossa cidade. A música deixa o ambiente mais leve, é uma forma de acolhimento ao paciente e uma continuidade do respeito, alegria e consideração que já demonstramos no dia a dia”, finalizou.