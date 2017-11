Santa Casa recebe 20 mil copos

Conselho de Pastores doou o material, que suprirá demanda do Hospital em quatro dias

A Santa Casa de Votuporanga recebeu uma importante doação nesta semana. O Conselho de Pastores de Votuporanga destinou 20 mil copos descartáveis para o Hospital, que irá suprir a demanda de quatro dias da Instituição.

A entrega foi feita pelo secretário do Conselho, Milton Francisco de Souza e por Luiz Antônio dos Santos, membro da diretoria, representando o presidente Antonio Donizete Graciano. “Em uma reunião, decidimos colaborar com copos descartáveis com o Hospital, que assiste a centenas de pacientes de nossa cidade e que tanto precisa”, afirmou Milton.

E as ações beneficentes não param. “Estamos unindo forças junto à campanha de óleo denominada Ecovida, realizada pelo Lions Clube Distrito LC6 e Associação Comercial de Votuporanga. Estamos conversando com empresas, amigos, para coletar óleo usado e, assim, continuar contribuindo com o Hospital”, disse Luiz Antônio. A cada seis litros doados, a Instituição ganhará um litro de óleo novo ou um quilo de arroz.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “O Conselho de Pastores é grande parceiro do Hospital. No ano passado, recebemos grande quantidade de leite e também colchões pneumáticos, que nos auxiliaram na qualidade de nossos atendimentos. Agradecemos imensamente todo apoio e dedicação por nossa Entidade, que assiste milhares de pacientes, a maioria do Sistema Único de Saúde (SUS)”, finalizou.