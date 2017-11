Temporal causa estragos em Birigui e em cidades da região

Placa de supermercado foi arrancada pelo vento (Foto: Arquivo Pessoal)

Um temporal causou estragos em Birigui (SP) na noite deste sábado (25) e madrugada de domingo (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, árvores caíram em diversos pontos da cidade, mas não houve feridos.

Uma placa de um supermercado acabou sendo arrancada por causa da força do vento, o que interditou o trânsito no local. Por causa da chuva, a energia foi interrompida por algumas horas em vários bairros da cidade. Segundo a prefeitura, 20 funcionários trabalharam para consertar os estragos.

Por causa do temporal e dos estragos, a prefeitura de Birigui acabou adiando a abertura do Natal iluminado e a chegada do Papai Noel. Uma nova data será escolhida.

Em Araçatuba e Mirandópolis, os moradores também ficaram sem energia por conta da chuva. Em São José do Rio Preto, a chuva também foi intensa. O Corpo de Bombeiros registrou quedas isoladas de árvores, mas não houve grandes prejuízos e ninguém ficou ferido.

Já em Castilho, algumas ruas do Centro da cidade ficaram alagadas e motoristas se arriscaram para atravessar. Apesar do transtorno, os bombeiros de Andradina, que atendem a região de Castilho, informaram que não foram acionados para atender ocorrências.