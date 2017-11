Tityus Serrulatus

Por Olga Balbo Ferreira Fontes *

Conhecido popularmente como escorpião-amarelo, é um escorpião típico do Sudeste, Centro oeste e Nordeste do Brasil e a principal espécie que causa acidentes graves, com registro de óbitos, principalmente em crianças. Esse artrópode invertebrado, que pertence à classe dos aracnídeos, tem simplesmente assombrado nossas residências nos últimos tempos.

O escorpião amarelo é considerado o mais venenoso de toda a América do Sul. Seu veneno é neurotóxico, ou seja, age no sistema nervoso periférico. Pode ser letal, dependendo da quantidade de veneno injetada e das condições físicas da vítima (principalmente crianças e idosos), sendo responsável pela maioria dos acidentes graves no Brasil, principalmente em regiões urbanas do estado de Minas Gerais.

Como indica seu nome, essa espécie tem coloração amarelada, apresentado uma mancha castanho-escura no fim da cauda (antes do telson – ferrão que inocula o veneno), além de uma serrilha. Tem uma visão pouco desenvolvida, compensada por pêlos sensoriais (sensíveis ao deslocamento de ar), que auxiliam na localização de suas presas. O escorpião amarelo mede entre 6 e 7 cm de comprimento.

De hábitos noturnos, os escorpiões vivem em locais escuros, quentes e úmidos. Seu hábitat natural é o cerrado, mas encontra-se perfeitamente adaptado as regiões urbanas. São encontrados em locais com entulhos, pedras, dentro de sapatos, junto a roupas, etc. Dentro das residências eles costumam entrar pela rede de esgoto e até pela rede elétrica; por isso devemos redobrar os cuidados ao vestir roupas e calçar sapatos, tapar todos os ralos da casa, tais como: pia da cozinha, do banheiro, os ralinhos em geral, colocar proteções nas portas, as conhecidas “cobrinhas”, que ajudam a evitar sua entrada para dentro de nossas casas. É muito importante também a limpeza de nossos quintais, evitando o acúmulo de folhas e restos de construção como telhas, blocos, tijolos que são fontes de abrigo para o escorpião.

O escorpião amarelo é carnívoro e tem capacidade de sobreviver por um tempo muito prolongado. Alimenta-se principalmente de baratas, aranhas, podendo ocorrer inclusive canibalismo, por isso, é importante eliminar sua fonte de alimentação.

A reprodução dos escorpiões-amarelos é curiosa, já que não existem escorpiões-amarelos machos. Ela ocorre por partenogênese, ou seja, os óvulos da fêmea se dividem sem fecundação com o espermatozóide. Podem ser gerados até trinta embriões, que se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Quando nascem, os filhotes vivem no máximo duas semanas no dorso da mãe. Após esse período, se tornam independentes. A maturidade para a reprodução dessa espécie ocorre entre 1 e 3 anos de idade. Para reproduzir, a fêmea só necessita de boas condições de alimentação e de calor, além de ter uma expectativa de vida de até 10 anos.

Sapos e aves são os predadores naturais do escorpião amarelo. Em caso de picada de um Escorpião amarelo, deve-se lavar o local com água e sabão e levar a pessoa até um posto de saúde ou hospital, o mais rápido possível, para ser avaliada por um médico que constatará a gravidade da lesão. Dependendo da gravidade, o paciente é medicado no próprio centro de saúde, com anestésico local e analgésico. Se for um caso grave, será administrado o soro antiescorpiônico.

Outra medida de controle é o uso de venenos que deve sempre ser administrado por profissionais que tem experiência em adequar o modo de aplicação do mesmo. Só nos resta recomendar a população que redobre a atenção e cuidados com o escorpião, evitando acidentes dolorosos e que podem ser fatais.