Balé Municipal realiza seu espetáculo neste final de semana

Os 480 alunos repassam os últimos detalhes da coreografia; apresentação será nesta sexta, sábado e domingo, a partir das 20h30 –

Da Redação –

Os 480 alunos do Balé Municipal repassam os últimos detalhes da coreografia do 24º Festival de Dança “A Encantada Fábrica de Doces”. O evento que marca o encerramento do ano será nesta sexta, sábado e domingo (1, 2 e 3/12), a partir das 20h30, no palco da Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado” com entrada gratuita.

Os ensaios da coreografia começaram no início do segundo semestre. Os alunos matriculados serão divididos em três elencos com 16 coreografias inspiradas em doces típicos de festas infantis, como balas de coco, pirulitos, confetes, cupcakes, casadinhos, algodão doce, bolo, chicletes, balas sortidas, sorvete e marshmallow. A direção geral e artística da apresentação fica por conta das professoras Márcia Cristina e Juliana Zoccal.

Os espetáculos terão duração de cerca de uma hora e meia em cada noite e envolverão alunos com idades a partir de 5 anos. No roteiro constam apresentações de balé clássico, contemporâneo, jazz e baby class, todas adaptadas criativamente ao tema.