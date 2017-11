Brigada de incêndio do Centro do Empreendedor recebe treinamento

Servidores da Secretaria do Desenvolvimento Econômico recebem noções de prevenção, isolamento e extinção de princípios de incêndio em edificações e abandono de ambiente

Os servidores lotados no Centro do Empreendedor, em parceria com a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, participaram, no dia 24 de novembro, do curso de brigada de incêndio. O treinamento foi ministrado por instrutor altamente capacitado e contou com aulas práticas e simulações, tratando sobre prevenção, isolamento e extinção de princípios de incêndio em edificações, bem como, áreas de risco e abandono de ambiente.

O treinamento foi realizado no próprio Centro do Empreendedor, que já dispõe de todo o equipamento necessário, tais como hidrantes, bomba dágua, mangueiras e todos os tipos de extintores adequados. “Além de atender à legislação, o curso serve para ministrar e reforçar alguns quesitos relacionados ao aprendizado dos colaboradores sobre a segurança e prevenção de acidentes no trabalho, um treinamento de combate à incêndio, cumprindo a norma da ABNT”, explica o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacent