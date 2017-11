Casa da Amizade faz doações para Bazar do Bem

Naninhas, peças de roupas e conjuntos de bijuterias foram destinados para o grupo, com renda para a Santa Casa de Votuporanga

Dois grupos do bem se uniram para uma causa muito nobre: contribuir com a Santa Casa de Votuporanga. A Casa da Amizade fez doações de naninhas, conjunto de bijuterias e roupas para o Bazar do Bem, com renda integral para o Hospital. Todos os itens serão comercializados a preços populares, beneficiando os pacientes da Instituição, especialmente do Sistema Único de Saúde (SUS).

A presidente da Casa da Amizade, Judith de Moraes Dias, esteve no Bazar do Bem, juntamente as demais companheiras, para fazer as destinações. As peças – com exceção das roupas – foram confeccionadas por elas com ajuda do Dr. José Maria Gonçalves, que desenhou os rostinhos das naninhas. “Já virou tradição ajudarmos o Bazar do Bem. Desde a inauguração da unidade, destinamos materiais. Entendemos que a associação realiza um trabalho solidário, contribuindo com a qualidade de vida de pessoas que necessitam e nos sentimos felizes em poder colaborar com esse gesto de amor ao próximo”, disse.

Já a presidente do Bazar, Elena Munhoz Benati, agradeceu as doações. “Em nome de todas as voluntárias, só tenho a agradecer. Desejo que tenham muita saúde, que essas mãos maravilhosas continuem nos auxiliando”’, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância do Bazar do Bem para o Hospital. “A humanização é primordial para os nossos pacientes e o Bazar é um projeto voltado para esse objetivo, reunindo recursos para melhorar e permitir mais conforto aos usuários do SUS. Estamos muito felizes com os resultados e com o apoio da comunidade, que é parceira da Entidade”, disse.

A unidade comercializa produtos novos e também usados, que são captados por meio de doações. Toda a renda é destinada para o Grupo de Humanização da Instituição, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde. É possível encontrar toalhas, guardanapos, roupas, sapatos, produtos de higiene, artesanato, brinquedos, entre outros itens, a preços populares.