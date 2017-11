                Chuvas Simonsen: Moradores sofrem com a falta de bocas de lobo

Da Redação *

O morador do Distrito de Simonsen, Merchiades do Nascimento, esteve na redação deste Diário na manhã de ontem, para pedir ajuda àquela população que há muitos anos sofre com a falta de bocas de lobos, para escoamento das águas das chuvas.

As ruas daquela localidade são muito planas e água da chuva não tem pra onde escorrer, então invade as casas trazendo prejuízo aos moradores. “É um velho problema que enfrentamos aqui; toda época de chuvas é assim, as casas inundam e o prejuízo é certo”, reclama o morador.

“A única maneira de nos protegermos das inundações seria construirmos muros de arrimo com 1 metro de altura na frente das nossas casas, mas esse é um problema da prefeitura, pagamos impostos pra quê?” indaga.

No Distrito Industrial de Simonsen segundo Merchiades, existem 6 empresas, mas lá foram construídos muros, então os moradores estão abrindo buracos neles para que a água escoe pro lado das industrias, denuncia o Merchiades.

Para tentar solucionar o problema o morador protocolou na Prefeitura um pedido para a realização das bocas de lobo no Distrito. A prefeitura respondeu com um oficio direcionado que diz: “De acordo com a Secretaria de Obras, inicialmente seria necessário a execução de uma rede de drenagem. Estamos aguardando a oportunidade de formalizar convênios com a finalidade de executar a implantação de microdrenagens em diversos pontos do município, incluindo o solicitado pelo requerente”, diz a nota assinada por Rosmari Aparecida Ferraz da divisão atendimento ao público.