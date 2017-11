Corinthians celebra ano glorioso com taça no Itaquerão

Corinthians recebe a taça de Campeão Brasileiro 2017. Foto Lucas Figueiredo/CBF (Crédito: Lucas Figueiredo / CBF)

Os 46 mil torcedores coloriram ao estádio e deram ao clube o segundo maior público do ano

O ano inesquecível do Corinthians foi coroado neste domingo, com a entrega da taça de campeão brasileiro, em festa que não foi atrapalhada por nenhum contratempo. O empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, na Arena, em Itaquera, e a polêmica nos bastidores com a saída do zagueiro Pablo não diminuíram a euforia de quem já foi ao estádio com a certeza da comemoração.

Os 46 mil torcedores coloriram ao estádio e deram ao clube o segundo maior público do ano. Ainda testemunharam um jogo movimentado e de belos lances. O Atlético-MG saiu na frente, com gol de falta de Otero, mas levou a virada, com Jadson e Marquinhos Gabriel. O time visitante de Minas ainda conseguiu igualar, com Fred.

Mas o jogo era o que menos importava neste domingo. Na comemoração pelo sétimo título do Brasileiro, houve uma comunhão entre elenco e torcida. Os jogadores e o técnico Carille deram a volta olímpica acompanhados pelos familiares, em gesto inédito. O comandante deixou que alguns torcedores tocassem a taça. Momento único para eles.

O título garantido dez dias antes e festejado após empate não representou festa morna. A equipe relembrou o quanto sofreu para justificar toda a euforia. “Foi um ano difícil. Começamos desacreditados, mas com a esperança de que o trabalho seria bem feito. Estamos consagrados”, disse Rodriguinho.

FESTA TOTAL?

O público passou boa parte do tempo com gritos de “é, campeão” e protagonizou comemoração organizada. Os sinalizadores, que podem causar punição, só foram acesos depois do jogo.

Na véspera da conquista, o clube confirmou a saída do zagueiro Pablo. Emprestado pelo Bordeaux, da França, o defensor não acertou sua permanência no Corinthians, que considerou elevada sua pedida salarial.

O zagueiro foi afastado do time e não pôde participar da comemoração. “Ficamos tristes com o que aconteceu com o Pablo. Mas é algo particular, não podemos entrar nisso. Queríamos que ele estivesse com a gente porque participou desta conquista”, comentou Balbuena, agora ex-companheiro de zaga de Pablo.

A festa do título coroou Cássio. Pela primeira vez na história do Corinthians um goleiro ergueu o troféu de campeão brasileiro. “Confesso que até fiquei um pouco nervoso. Foi uma grande honra para mim”.

A torcida acompanhou a premiação e só lamentou não ter sido atendida quando pediu a entrada do veterano Danilo no jogo. Mas ela teve a oportunidade de se despedir do lateral Guilherme Arana, futuro reforço do Sevilla, da Espanha.