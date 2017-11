Despedida do São Paulo no Morumbi deve ter ingressos por apenas R$ 1

Torcida do São Paulo registrou sua melhor média de público na história (Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Plano da diretoria tricolor é homenagear a torcida, que não abandonou o time em uma temporada marcada pela briga contra o fantasma do rebaixamento

São Paulo prepara uma série de ações para homenagear seus torcedores no jogo do próximo domingo, contra o Bahia, no Morumbi. Embora ainda não tenha anunciado oficialmente, a diretoria do Tricolor pretende vender os ingressos das arquibancadas para o último jogo da temporada por apenas R$1. A ideia é homenagear os são-paulinos, que registraram a maior média de público da história do Tricolor, com 32.709 pessoas por jogo, em um ano que ficou marcado pela briga contra o rebaixamento.

A ação apenas será possível graças à participação de dois dos patrocinadores do clube, a MRV Engenharia e o Banco Inter. O valor de face do ingresso deve ser de R$ 10, sendo que as duas empresas parceiras irão custear os R$ 9 de cada bilhete vendido.

As vendas devem ser iniciadas nos próximos dias e as informações sobre os pontos de venda, forma de pagamento e carga total dos ingressos devem ser divulgadas em breve pelo Tricolor.

Ao longo da temporada, os ingressos mais baratos dos jogos do Tricolor custavam R$ 20 e com possibilidade de meia-entrada para os torcedores que possuem este direito. Baratear as entradas para o duelo contra o Bahia é uma aposta do clube para superar o melhor público do futebol brasileiro no ano: 61.142 pessoas. A marca, inclusive é do próprio Tricolor. Na ocasião, o time de Dorival Júnior encarou o rival Corinthians pela 25ª rodada do Brasileirão e ficou no empate, em 1 a 1.