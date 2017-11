Menina de Araçatuba desaparecida é encontrada pelo GOE

Uma pessoa que passava pelo Jardim Rosele a reconheceu e tentou falar com ela, que acabou fugindo. Essa pessoa fez contato com a família da criança, que estava com os policiais do GOE naquele momento.

A equipe saiu em patrulhamento e conseguiu localizá-la caminhando em uma rua nas imediações do cemitério. Bastante assustada, a menina não falou com os policiais, que por precaução, a levaram para o pronto-socorro do bairro Santana, onde ela recebe atendimento médico.