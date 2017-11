Prefeito conquista R$ 1,2 milhão para construção de Policlínica

Conquista de João Dado junto ao deputado Rodrigo Garcia

A Policlínica prestará atendimento ambulatorial em várias especialidades multiprofissionais

O prefeito João Dado recebeu a confirmação de que a emenda indicada pelo Deputado Federal, Rodrigo Garcia, no valor de R$ 1,2 milhão será liberada para Votuporanga pelo Ministério da Saúde objetivando a construção de uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Policlínica.

Conforme o projeto apresentado pelo prefeito no momento do pleito, a Unidade ficará numa área ao lado da Farmácia de Alto Custo, no Parque da Saúde num espaço de 500 m². “É uma grande conquista para o município que vai nos permitir um atendimento principalmente para crianças e mulheres com serviços de ginecologista, pediatria e obstetrícia. Mas os serviços vão além, com diversas especialidades”, destaca o prefeito.

A Policlínica prestará atendimento ambulatorial em várias especialidades multiprofissionais e serviços de diagnóstico e terapêutico, dentre eles: consulta Ginecológica e Obstétrica, consulta de Pediatria, consulta de Pneumologia, consulta de Cardiologia e INR (Razão Normalizada Internacional) e egressos de doenças crônicas, consulta de Geriatria, consulta e acompanhamento em Psicologia e Fonoaudiologia, ambulatório de egressos de pediatria, biopsia de colo e de vulva, cauterização de condiloma, colocação de DIU, colposcopia, realização de pequenas cirurgias, Testagem rápida para HIV e sífilis, planejamento familiar e grupos educativos em saúde, realização de exame de próstata, vacinas, administração de medicação, curativo, inalação, coleta de sangue, dispensação de medicamentos e ultrassonografia conforme protocolos.

Entre as salas estão previstas as construções de quatro consultórios médicos, sala de pequenos procedimentos cirúrgicos, sala de curativos, salas de observação, farmácia e sala para ultrassom.

A verba contou com o apoio do agora Secretário Estadual da Habitação, o Deputado Federal licenciado Rodrigo Garcia. O município recebeu o ofício confirmando a liberação para o Fundo Municipal de Saúde e solicitando que sejam enviados o projeto e outros documentos para efetivar o repasse do recurso.