Santa Casa:- Rotary Club se alia a Amop para adquirir Baby Log

O Rotary Club de Votuporanga, presidido pelo advogado Aires Fernando Francelino Cruz e o secretário do clube, o neurocirurgião, Humberto Lucio Barbosa, conseguiram na tarde de ontem firmar uma parceria com a AMOP (Associação dos Munícipios do Oeste Paulista), presidida por Liberato Caldeira, ex-prefeito de Valentim Gentil, para conseguir por meio de emendas parlamentares, um Baby Log, equipamento que salva crianças nascidas prematuramente e que a Santa Casa não possuí.

Liberato, que se encontrava ontem em Brasília, disse pelo telefone que não medirá esforços para conseguir junto ao governo federal, por meio de emendas parlamentares, recursos da Saúde para comprar o equipamento que custa em torno de R$190 mil. “Acho muito importante esta conquista que atenderá a toda a região, já que a maioria das cidades da região utiliza o Hospital”, disse Liberato.

Conforme já noticiado por este Diário o Baby Log é um equipamento imprescindível para salvar vidas de crianças nascidas prematuramente:

“Crianças que nascem prematuras precisam de ajuda para respirar e necessitam ficar durante semanas na UTI Neonatal sobrevivendo com a ajuda de um Baby Log –equipamento de ventilação mecânica, aparelho que a Santa Casa de Votuporanga não possui”. É o que afirmou a Dra. Lara Galvani Greghi, em recente reunião do Rotary Club de Votuporanga, local que foi convidada exatamente para expor as necessidades da UTI Neo Natal da Santa Casa.

Ela contou que o Baby Log ajuda o bebê a sobreviver sem ficar com nenhuma sequela em seu pulmão. “Quando a criança fica sem esse tipo de assistência ela sofre para respirar, o pulmão não se desenvolve naturalmente e muitas outras complicações podem ocorrer em virtude deste fato”, afirmou e concluiu, “Com essa ajuda de extrema importância, a criança tem alta mais cedo e com isso sobra vaga na UTI para socorrer outras crianças”.