Aberto posto fixo para vacinação de animais

Para a vacinação, recomenda-se levar em correntes e, de preferência, conduzidos por adultos-

O Setor de Controle de Endemias (Secez) comunica aos proprietários de cães e gatos para a continuação da vacinação gratuita contra a Raiva realizada. As vacinações foram retomadas na ultima segunda-feira em um posto fixo da Vigilância Ambiental, que fica na Rua Santa Catarina n.º 3935. O posto permanecerá aberto no local até o dia 22 de dezembro, de segunda a sexta-feira.

Além disso, uma equipe volante percorrerá a zona rural entre os dias 11 e 15 de dezembro para vacinar os animais residentes nas chácaras e sítios dos bairros rurais, tais como o Barreiro, Cruzeiro, Vila Carvalho, entre outros.

A campanha visa abranger cães e gatos a partir do terceiro mês de vida. Os animais não podem estar doentes, com parasitas ou em estado de desnutrição. A vacina é segura, não oferece riscos e tem validade de um ano, ou seja, aqueles que participaram da ação no ano passado devem ser imunizados novamente. A vacina contra a raiva é uma das principais maneiras de controlar a doença.

Recomendações

Para a vacinação, recomenda-se levar em correntes e, de preferência, conduzidos por adultos. Os gatos devem ser levados em gaiolas ou caixas de transporte específicos. Depois de vacinados, os animais não devem ser submetidos a esforços físicos.

Há mais de 20 anos, a Secretaria da Saúde realiza mensalmente o monitoramento para detecção da raiva. Neste período não houve registro de casos da doença em Votuporanga.

A doença pode infectar qualquer mamífero por meio da saliva ou mordedura, sendo fatal em casos em que não é dada a assistência médica em tempo hábil. Quem entrar em contato com a saliva de animais desconhecidos ou suspeitos deve lavar a região abundantemente com água e sabão e procurar assistência médica.