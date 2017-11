Câmara: Sessão de segunda-feira foi marcada por homenagens ao vereador Curti

Vereador Valentim Élcio Curti –

A maioria dos vereadores subiu a tribuna para prestar homenagem ao vereador falecido na última sexta-feira (24) –

Na 43ª Sessão Ordinária da Câmara ocorrida no último dia 27 ficou aprovado o projeto de Lei que denomina da Praça de Simonsen de Vereador Valentim Élcio Curti. O Projeto de Lei foi apresentado pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso.

Na sequencia cada vereador realizou sua homenagem ao colega:

Dr. Antonio Carlos Francisco

“Hoje é uma sessão triste porque está faltando ele sentado em sua mesa. Foi substituído por um vaso de flor, uma bela homenagem da Casa. O Elcio Curti foi um grande vereador. Eu tive um grande prazer e fiquei muito contente de ter trabalhado com ele. E nesse pouco espaço de tempo, aprendi a admirá-lo e a respeitá-lo, porque ele era uma pessoa boníssima, de excelentes ideias, e tinha por Simonsen um amor incondicional. Como ele já não está mais aqui, cabe a todos nós vereadores abraçarmos Simonsen e os projetos, para que possam ser concretizados”, disse.

Marcelo Coienca

“O Curti era uma pessoa alegre, generoso, de bom coração, bondoso e brincalhão. Gostaria de pedir ao Prefeito João Dado para que não abandonasse o Distrito de Simonsen. E que a reforma do cemitério e a ampliação do Velório Municipal de lá também não ficassem apenas em seu plano de governo. Devemos respeitar o legado dele e que, cada vereador, abrace o Distrito de Simonsen. O legado do Curti não será apagado. Ele ficará muito contente conosco. Além de Simonsen, toda a cidade de Votuporanga está em luto, mas o céu está em festa”, falou.

Rodrigo Beleza

“O vereador Curti possuía uma humildade muito grande. Lutava incansavelmente pelo Distrito de Simonsen. Compreender os propósitos de Deus, muitas vezes, pode ser uma tarefa muito difícil, principalmente quando a tristeza bate à nossa porta. Lágrimas passam pelos nossos olhos constantemente e o vazio da saudade aumenta o sofrimento severamente. Hoje, a saudade nos faz uma visita e vem acompanhada da tristeza como protagonista. Com o coração partido, dedico este dia para relembrar os bons momentos que foram compartilhados ao lado de uma pessoa tão querida e amiga que foi capaz de transformar tantas vidas. Que a dor da nossa perda possa ser diminuída a cada dia e que daqui pra frente a ausência seja capaz de fortalecer ainda mais os laços de amizade aqui dentro desta Casa de Leis. Infelizmente, nem tudo acontece como imaginamos, mas Deus sabe o que faz. Contem sempre comigo, jamais deixaremos de representar o Distrito de Simonsen”, comentou.

Dr. Ali Hassan Wanssa

“Estou emocionado com todas as homenagens feitas ao Curti. Aqui nesta Casa de Leis, ele sempre conversava comigo, era uma pessoa humilde. No dia de sua morte, no período da manhã, por um equívoco, acabei ligando para ele, conversamos e à tarde aconteceu a fatalidade. O homem não se mede pelo que tem financeiramente, não se mede pela posição social, mas se mede pelo caráter. E o Curti era uma pessoa de caráter. A sua humildade contagiava as pessoas. Aqui na terra perdemos um amigo, mas o céu ganhou uma estrela. E eu tenho certeza de que ele está sendo acolhido por Deus. É uma tristeza ver a sua mesa vazia. Que Deus o acolha e que ele esteja sob Seu manto sagrado”, disse.

Dr. Hery Kattwinkel

“O vereador Curti ficará eternamente em nossos corações. O amanhã é incerto. Com o passar do tempo, aprendi o quanto é importante dizer que amamos alguém, o quanto é importante dizer que aquela pessoa é importante para a gente. O Curti nos ensinou tanta coisa, e até na morte ele continua nos ensinando o quanto é importante falarmos dos nossos sentimentos, das nossas conquistas… Algumas coisas ficam na memória, como ele em meu gabinete pedindo para dar nó em sua gravata. O Curti faleceu fazendo o que mais gostava: trabalhando pelo povo de Simonsen. Tenho a convicção de que ele nos ensinou o quanto é importante respeitar, trabalhar pelas pessoas e, principalmente, lembrar que amanhã pode ser tarde para um simples: eu te amo”, concluiu.