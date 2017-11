Caso Kelly: Jonathan e Daniel são transferidos de cadeia

Jonathan, Daniel e a vítima, Kelly Cadamuro – (Foto montagem Diário de Votuporanga)

Os dois acusados de participar do assassinato da jovem foram levados de Frutal para Uberaba.

Da Redação –

Os dois acusados do assassinato da jovem Kelly Cadamuro foram transferidos na semana passada do presídio de Frutal para a Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira, em Uberaba. A decisão foi publicada nesta quarta-feira, dia 29, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Acusado de ter estuprado a vítima, Jonathan estava detido em cela separada, chamada de seguro, onde ficam os detidos por crimes leves ou estão presos por falta de pagamento de pensão alimentícia. Mesmo assim, ele foi espancado chegou a ser agredido pelos companheiros de cela. Daniel não chegou a ser incomodado pelos presos.

De acordo com a delegacia de Polícia de Frutal, a transferência de Jonathan e Daniel ocorreu por determinação da Secretaria de Administração Prisional.

A transferência dos dois acusados foi cercada de sigilo pela secretaria e só foi divulgada nesta quarta-feira. Os motivos da mudança de cadeia não foram revelados.

Na semana passada, o Ministério Público denunciou os dois acusados pelo crime. Jonathan poderá pegar 47 anos de prisão e Daniel quatro anos. Outro acusado, Wander Cunha, deve ser transferido em dezembro, do CDP de Rio Preto para o sistema prisional de Minas Gerais.