Concurso Miss & Mister São Paulo Estudantil 2017 será em Votuporanga

Votuporanga irá sediar a fase estadual no Salão Social do Votuporanga Clube no dia 10 de dezembro a partir das 19h30.

A Etapa estadual e municipal acontece no mesmo dia e segundo organizador do evento, Beto Ferraz, “não irá atrapalhar a participação de Votuporanga na Fase Estadual por serem os participantes desse ano, os vencedores do ano passado, que passam a faixa para os vencedores desse ano, que por sua vez irão representar a cidade no próximo ano na etapa estadual”.

A entrada para assistir o evento será a doação de 1 ou mais brinquedos novo ou em bom estado que será repassado para o Fundo Social de Solidariedade, que por sua vez destinará para crianças carentes.

Ferraz garante um espetáculo, em dose dupla, porque o público, ao mesmo tempo, que irá torcer pelas candidatas na Fase Municipal, também poderão prestigiar os candidatos na Fase Estadual.

As inscrições para o Miss & Mister Estudantil 2017 ainda podem ser feitas: idade de 04 a 26 anos para mulheres e até 32 anos para os homens.

Premiação na Fase Municipal:

– R$ 2.000,00 para o casal adulto

– R$ 1.500,00 para o casal adulto

– R$ 1.500,00 para os casais mini, infantil e pre-teen

Ensaios dos participantes são aos domingos no período da tarde, com aulas de passarela, andamento e postura, com a mesma retórica que é ensinada para modelos e manequins.

Também podem participar do concurso, candidatos de todas cidades do estado de São Paulo, com idades:

04 a 06 anos – categoria mini miss & mini mister

06 a 10 anos – categoria miss & mister infantil

10 a 14 anos – categoria pre-teen

14 a 18 anos – categoria teen

18 a 26 anos mulheres e 32 anos homens – categoria adulto

Interessados de cidades do estado de São Paulo de Participar, podem se informar através do whatsApp (17) 99667-8652

REPRESENTANTES DE VOTUPORANGA NA FASE ESTADUAL (SÃO PAULO)

MINI MISS VOTUPORANGA 2016: Manuela de Oliveira

MINI MISTER VOTUPORANGA 2016: Felipe Gabriel Alves Souza

MISS VOTUPORANGA ESTUDANTIL INFANTIL 2016: Sthefani Larissa C Venturuni

MISTER VOTUPORANGA ESTUDANTIL INFANTIL 2016: Felipe Augusto Batista

MISS VOTUPORANGA ESTUDANTIL INFANTO JUVENIL 2016: Gabriela Pardo

MISTER VOTUPORANGA ESTUDANTIL INFANTO JUVENIL 2016: João Vitor Damaceno

MISS VOTUPORANGA ESTUDANTIL JUVENIL 2016: Aline Servino Santos

MISTER VOTUPORANGA ESTUDANTIL JUVENIL 2016: Miguel Junqueira Matta

MISS VOTUPORANGA ESTUDANTIL 2016: Evellyn Alves

MISTER VOTUPORANGA ESTUDANTIL 2016: Igor Cruz

PASSAM A FAIXA VENCEDORES DO CONCURSO MISS & MISTER SÃO PAULO ESTUDANTIL 2016

CATEGORIA MINI MISS

ALICE BEZAN (6) – cidade GUARIBA (coordenador ALESSANDRO ÂNGELO)

CATEGORIA MINI MISTER

LUCAS GABRIEL OLIVEIRA (6) – cidade VOTUPORANGA (coordenador BETO FERRAZ)

CATEGORIA MISS INFANTIL

MELISSA CAROLINE P. GEROTO (7) – cidade GUARIBA (coordenador ALESSANDRO ÂNGELO)

CATEGORIA MISTER INFANTIL

ANDERSON JR MACIEL (7) – cidade VOTUPORANGA (coordenador BETO FERRAZ)

CATEGORIA MISS INFANTO JUVENIL

JHENIFER PAOLA PRADO (12) – cidade GUARIBA (coordenador ALESSANDRO ÂNGELO)

CATEGORIA MISTER INFANTO JUVENIL

GUSTAVO CAVALCANTE JR (13) – cidade VOTUPORANGA (coordenador BETO FERRAZ)

CATEGORIA MISS JUVENIL

ALANA SELEGUINI (16) – cidade BARRETOS (coordenador FLAVIO JACOB)

CATEGORIA MISTER JUVENIL

KAIQUE P. CAVALCANTE (18) – cidade VOTUPORANGA (coordenador BETO FERRAZ)

CATEGORIA MISS ESTUDANTIL (ADULTO)

REBECA S. FARIA ASSIS (24) – cidade MIRASSOL (coordenadora LENA FOZATTI)

CATEGORIA MISTER ESTUDANTIL (ADULTO)

JOÃO VICTOR BIANCHINI (22) – cidade BEBEDOURO (coordenador PAULO PUPIN)

IDEALIZADOR DO CONCURSO: PADRE SILVIO ROBERTO

JORNALISTA CLÁUDIA CAMARGO (IN MEMORIAN)

COORDENAÇÃO VOTUPORANGA REALIZADOR DO EVENTO: BETO FERRAZ