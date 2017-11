De marcha ré, ladrões invadem loja em Araçatuba

Suspeitos arrombaram porta de vidro com o carro em marcha ré (Foto: Arquivo Pessoal)

A dupla arrombou a porta com um carro em marcha à ré; um dos pneus estourou durante a fuga e a polícia conseguiu localizá-los em uma casa.

Pneu do carro dos ladrões estourou durante a fuga (Foto: Arquivo Pessoal)

Da Redação

Dois homens foram presos suspeitos de furtarem roupas de uma loja na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Jussara, em Araçatuba (a 115 km de Votuporanga).

Segundo a Polícia, os ladrões entraram na loja com o carro em marcha à ré para arrombar a porta de vidro do estabelecimento. Os vizinhos ouviram o barulho e acionaram a polícia. Após o furto, os ladrões tentaram fugir, mas um dos pneus do veículo estourou e deixou marcas no asfalto.

A polícia seguiu o rastro deixado pela dupla e localizou os assaltantes no bairro São José. Além dos suspeitos, a polícia investiga a participação de outros ladrões no crime.

Parte das roupas foi recuperada e a dupla encaminhada à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.