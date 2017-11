Dono de supermercado em Cardoso é preso por furto de energia

Sede da Delegacia da Policia Civil de Cardoso onde foi instaurado o inquérito –

A operação da Polícia Civil batizada de “Alta Tensão” flagrou também mais 5 estabelecimentos comerciais com o mesmo crime –

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Cardoso, com apoio operacional da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e Delegacia de Entorpecentes, além da participação de técnicos da Elektro, resultou na prisão de um comerciante de Cardoso por furto de energia. A ação da Policia aconteceu nesta terça-feira (28/11) em Cardoso e foi batizada de “Alta Tensão”.

A Polícia encontrou irregularidades em seis estabelecimentos comerciais. O homem que foi preso é dono de um supermercado e foi preso em flagrante por furto de energia. Ele foi autuado pelo Delegado Marcos Koji Yoshizaki que constatou a fraude no sistema de medidor do consumo de energia elétrica da concessionária, no mercado.

Com a fraude, comerciantes reduzem drasticamente o consumo de energia porque não se registra o real consumo da eletricidade. O golpe lá de Cardoso já era investigado há aproximadamente um mês pelo setor de Inteligência da Polícia Civil e foi acompanhado pela Elektro que mediu o consumo de energia dos suspeitos.