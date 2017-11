Vantagem brasileira na final da Libertadores

A Taça Libertadores será decidida nesta quarta-feira à noite, às 21h45, no Estádio Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. A equipe da casa recebe o Grêmio no segundo e último confronto e parte em desvantagem, já que o Grêmio ganha por um empate.

No primeiro jogo no Brasil, Cícero foi o herói ao marcar o único gol da partida, e deu a vitória ao Grêmio, por 1×0. Esse foi o primeiro jogo na história das duas equipes, cujos destinos nunca se haviam cruzado anteriormente.

O Grêmio está numa situação confortável para garantir aquela que poderá ser a sua terceira Taça Libertadores, depois das conquistas de 1983 e 1995. Por outro lado, o Lanús nunca conseguiu vencer um torneio deste porte.

Vantagem

Mesmo que por 1 a 0, a vitória do Grêmio sobre o Lanús na Arena representa uma importante vantagem levando em conta o histórico recente da Libertadores da América. Nos últimos 10 anos, apenas um time perdeu o título do torneio após vencer a partida de ida.

A única virada em finais de Libertadores na última década foi protagonizada pelo Atlético-MG. Em 2013, o Galo perdeu por 2 a 0 para o Olímpia no Paraguai e devolveu o resultado no Mineirão. Nos pênaltis, com o goleiro Victor como herói, os mineiros conquistaram o até então título inédito da Libertadores.

Em 2008, o Fluminense comandado por Renato Portaluppi chegou a devolver a derrota por dois gols de diferença sofrida para a LDU (4 a 2 no Equador e 3 a 1 no Rio de Janeiro), mas acabou perdendo o título nos pênaltis.

O próprio Grêmio esteve envolvido em uma final sem virada. Há 10 anos, o Tricolor perdeu por 3 a 0 para o Boca Juniors na Argentina, mas foi novamente derrotado no Olímpico, por 2 a 0, e ficou com o vice-campeonato.