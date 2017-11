Faleceu na sexta-feira, por volta das 18h45, na Santa Casa de Votuporanga, o senhor Luiz Muniz da Silva, 81 anos, casado. Natural de Pindai- BA. Deixa a esposa Joana Borges da Silva e os filhos: Ilma Borges da Silva, Iromar da Silva Ferreira, Rosa Borges Ribeiro, Anilva Borges da Silva, Silvio Muniz de Queiroz, Silvanir Muniz de Queiroz, Silzenio Muniz de Queiroz, Salvio Muniz de Queiroz, Maria Borges de Souza (in memorian) e Sidenir Muniz de Queiroz (in memorian). Teve como último endereço a Rua: Joao Gianezi, 2743- Vila Nova. O seu sepultamento aconteceu no sábado, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

CLOTILDE MIQUELINA BARBOSA

Faleceu no domingo, por volta das 11h48, em sua residência, a senhora Clotilde Miquelina Barbosa, 93 anos, viúva. Natural de Cajobi- SP. Deixa os filhos João Ramos Barboza, Aparecida Ramos Moreira, Orivaldo Ramos Barboza, Aparecida Lucia Barboza Galisteu e Lucelia Aparecida Barboza de Oliveira. Teve como último endereço a Rua: Tocantins, 5066-Jardim Alvorada. O seu sepultamento aconteceu na segunda-feira, às 9h, no Cemitério de Cosmorama.

MANUEL MORGADO DIAS

Faleceu no domingo, por volta das 20h40, na Santa Casa de Votuporanga, Manuel Morgado Dias, 82 anos, casado. Natural de Carvoeiro Mação Portugal- GO. Deixa a esposa Delfoncina Falkini Dias e os filhos: José Carlos Falkini Dias e Maria Fernanda Falkini Dias. Teve como último endereço a Avenida Nove De Julho, 2554- San Remo. O seu sepultamento aconteceu na segunda-feira, às 16h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.

JOÃO FERREIRA PESSOA

Faleceu no domingo, por volta das 17h30, no UPA-Samambaia de Praia Grande, o senhor João Ferreira Pessoa, 67 anos. Natural de Onda Branca – SP. Deixa familiares. Teve como último endereço a Rua: Angelina Braga Cortezi, 302- Santa Felicidade, em Curitiba- PR. O seu sepultamento aconteceu na segunda-feira, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.