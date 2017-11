PM de Votuporanga localiza veículo furtado

O veículo, um Gol, havia sido furtado na cidade de Nhandeara no último final de semana.

Os policiais militares, cabos: Romero, Cândido e André, liderados pelo Sargento Souza, localizaram o veiculo durante um patrulhamento por ruas do bairro Jardim Matarazzo. O Gol se encontrava estacionado. Foi realizada a consulta via Prodesp e constatou-se tratar de produto de furto. O proprietário do veículo foi comunicado e veio até Votuporanga buscá-lo. O autor do furto ainda não foi identificado pela polícia.