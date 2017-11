Prefeito anuncia reformas de escolas em caráter de urgência

O engenheiro responsável pelas obras, Sandro Roberto Dona Junior, o prefeito João Dado e a secretaria de Educação Encarnação Manzano – Foto Danilo Camargo –

O prefeito João Dado reuniu na manhã de ontem em seu gabinete, secretários, vereadores os responsáveis pela empresa que ganhou a licitação para as reformas e a imprensa. O prefeito anunciou uma economia de 25% nas obras; ele também realizou a assinatura dos contratos e das ordens de serviço. Urgência: no mesmo dia em que foi publicada no Diário Oficial a adjudicação e feita a homologação da empresa vencedora da licitação, o prefeito assinou o contrato e oficializou a obra à imprensa

Da Redação

Na manhã desta terça-feira (28/11), o prefeito João Dado autorizou duas obras de reformas em escolas municipais com início imediato e execução prevista para o período de férias escolares. Cerca de 1.200 alunos serão beneficiados com as melhorias.

Um dos fatores destacados pelo prefeito foi a economia aos cofres públicos. Os dois processos de licitação para obras no CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini” e no CEM “Deputado Narciso Pieroni” conquistaram uma economia de 25% no valor estimado para contratação das empresas.

O projeto do CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”, no bairro Chácara Paineiras, que estava orçado em R$ 229 mil, foi licitado por R$ 171 mil. Já o CEM “Deputado Narciso Pieroni”, Patrimônio Velho, orçado em R$ 457 mil, caiu para R$ 359 mil.

Nas duas licitações, oito empresas participaram em uma e sete em outra. Com a concorrência, o valor orçado inicialmente para as obras reduziu em mais de 20%.

O engenheiro civil responsável pela empresa e presente na reunião com a imprensa e vereadores, Sandro Roberto Dona Junior, disse que participou do processo e se empenhou para oferecer o melhor preço. “O que nos atraiu para Votuporanga é que é uma cidade que apresenta idoneidade e imparcialidade. Hoje o mercado está muito competitivo e muitas empresas passaram dificuldades com obras públicas. A competitividade nas licitações foi grande. Precisamos encontrar alternativas para reduzir esse valor, tivemos que reduzir custos, fizemos parcerias com profissionais especializados. Nossa ideia é fazer a obra o mais rápido possível”.

Escola Clary

No CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”, que fica na Rua Rio Grande, 1719, no bairro Chácara Paineiras, a Prefeitura irá substituir o forro e todo o piso do pátio e dos corredores, além de instalar toldo no acesso às salas de aula. Uma revisão em toda a cobertura também será realizada para analisar as condições de telhas e calhas.

No início deste ano, a Prefeitura já havia realizado uma força tarefa emergencial nesta escola após uma forte chuva ter provocado danos na cobertura, no piso e nas paredes. Foram 21 dias de trabalho intenso que resultou no reparo de toda a área prejudicada pela tempestade. Na ocasião, a Prefeitura também instalou alambrados ao redor da quadra, atendendo a uma reivindicação antiga da diretoria da unidade escolar.

Escola Pieroni

Já no CEM “Deputado Narciso Pieroni” também haverá substituição de parte do piso, forro e da cobertura, instalação de uma rede de drenagem no pátio, construção de dois banheiros (masculino e feminino) nas proximidades da quadra – além da reforma dos atuais, reforma parcial de instalações elétricas e pintura em geral. A escola fica na Rua Itacolomi, 3095, bairro Patrimônio Velho.

Outra unidade que também será reformada é o CEM “Prof. Faustino Pedroso”, no bairro San Remo. Entre as ações, estão previstas substituição de parte do piso, troca de forro, revisão da cobertura e pintura em geral.

Durante todo o ano a Secretaria da Educação realiza ações de manutenção e pintura em todas as 29 unidades de ensino. Entre os serviços realizados constantemente estão revisão de instalações elétricas e hidráulicas, poda de árvores, roçagens e todos os serviços necessários para o bom funcionamento das escolas.

Combate a incêndios

Neste mês teve início as obras de adequação das instalações para combate a incêndios em 21 unidades de ensino municipais, sendo 11 creches e 10 escolas municipais. Os investimentos giram em torno de R$ 235 mil e consistirão em instalação de extintores, centrais de iluminação de emergência, central de detecção e alarme de incêndio, corrimão e guarda corpo, instalação de sistema de gás, finalização de emergência, adequação do sistema de hidrantes, entre outras melhorias.