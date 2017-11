Santa Casa compra material médico hospitalar

O valor foi destinado pelo deputado Aelton Freitas (foto reprodução)

Investimento foi feito com verba de emenda do deputado Aelton Freitas

A Santa Casa de Votuporanga adquiriu material médico hospitalar, investindo R$100 mil em insumos. O valor foi destinado pelo deputado Aelton Freitas, por meio de uma emenda parlamentar.

Com o recurso, o Hospital comprou 27.960 pares de luvas cirúrgicas, 93.600 compressas e 2.000 coletores. “São materiais indispensáveis no atendimento diário de nossos pacientes, garantindo atendimento com qualidade”, disse a gerente assistencial Alessandra Zanovelli.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância da verba. “Somos uma Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, referência em atendimentos de média e alta complexidade. A área de atuação abrange a 53 municípios das regiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul, o que corresponde a 500 mil habitantes. Este recurso é importante para que a Santa Casa possa melhorar o atendimento à população e, ainda, comprar materiais para os profissionais”, concluiu.