Simonsen: Praça deverá se chamar “vereador Valentim Elcio Curti”

De iniciativa do vereador Meidão, o projeto de Lei será votado nos próximos dias.

O vereador Valentim Elcio Curti, de 62 anos, faleceu na última sexta-feira (24), vítima de mal súbito. Ele estava em uma reunião na Secretaria de Cultura e Turismo quando começou a passar mal e foi socorrido por amigos. Curti deu entrada na Santa Casa por volta das 17h19, passou por atendimento, mas infelizmente faleceu às 19h57.

Diante deste inesperado acontecimento, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso decidiu apresentar um Projeto de Lei que denomina a praça de Simonsen com o nome de Valentim Elcio Curti, já que este vereador lutava por melhorias naquele Distrito.

“Estou fazendo três indicações ao Poder Executivo, em relação ao Distrito de Simonsen. São indicações que o Curti deixou nesta Casa para serem apresentadas nesta 43ª Sessão Ordinária”, disse Meidão

Uma das indicações é o serviço de tapa-buraco na avenida Mariano Corte, no Distrito de Simonsen. A outra indica ao Poder Executivo que também promova o serviço de tapa-buraco na rua São Paulo, entre o trecho da rua Antônio Ferreira de Jesus Filho, até o término da mesma, em Simonsen. E por último o Projeto de Resolução que dispõe sobre título de responsabilidade solidária e dá outras providências a respeito da praça que será construída em Simonsen.

“Falar do Curti é muito difícil. Ele ganhava as pessoas com suas ‘piadas e brincadeiras’, em todos os lugares por onde passava”, comentou.

Durante seu pronunciamento na Tribuna, o vereador apresentou um vídeo no telão em homenagem ao vereador Elcio Curti com a música Fazenda da Esperança, da dupla Cezar e Paulinho.

O vereador Meidão contou, ainda, que na última sexta-feira pelo período da manhã, Curti despediu-se dele com um beijo na mão e dizendo ‘tchau, meu mestre’. “Essa talvez tenha sido a despedida dele. O sonho do Curti era a praça que ele estava planejando realizar em Simonsen. Dei entrada hoje (27), em um Projeto de Lei que denomina a praça Valentim Curti. É o mínimo que esta Câmara pode fazer a este vereador, que era uma pessoa espetacular. Ainda não consegui acreditar que o vereador Curti partiu. É muita saudade”, finalizou.