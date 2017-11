ACV doa 700 litros de leite para Santa Casa

As contribuições totalizaram em 1.000 litros de leite e foram repassados 700 litros de leite para Santa Casa e 300 para a Casa da Criança

Associação Comercial de Votuporanga entregou nesta quarta-feira (29/11), 700 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga. A entrega aconteceu na manhã de ontem no auditório da ACV.

A arrecadação foi feita durante o Fórum Jurídico Empresarial, promovido pela Associação Comercial no dia 20 de outubro, com a participação de juízes da Vara do Trabalho da região, além do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. “As contribuições totalizaram em 1.000 litros de leite e optamos por repassar 700 litros de leite para Santa Casa e 300 para a Casa da Criança, como forma de colaborar com as duas entidades. Agradecemos a todos que ajudaram de forma voluntária”, disse o presidente da ACV e diretor da Santa Casa, Celso Penha Vasconcelos.

Luiz Fernando Góes Liévana, provedor do Hospital, agradeceu as doações. “Consumimos 70 litros de leite e esta contribuição é muito importante. A Santa Casa é uma Entidade que recebe auxílio de todas as classes, representatividades e comunidade, o que nos motiva a trabalhar cada vez mais”, finalizou.